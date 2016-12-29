Сергей Семак: "Хочется заниматься садоводством, иметь виноградники где-нибудь в Крыму"

Тренер "Зенита" Сергей Семак дал понять, что работает прежде всего для того, чтобы обеспечивать семью. Семак вместе с супругой воспитывают пятерых общих детей, у обоих есть по ребенку от первого брака, а летом они удочерили девочку с ограниченными возможностями.

– Конечно, всегда хочется уделять больше внимания, – цитирует takiedela.ru Семака. – Но я понимаю, что сейчас я должен работать. Семья большая, и есть кормилец. Я должен заботиться о всей семье и делать все, чтобы они чувствовали себя комфортно. К сожалению, финансовая сторона сейчас перевешивает, но я думаю, что это такая же зона моей ответственности. Я не работаю много, чтобы получать удовольствие для себя. Я работаю, чтобы обеспечивать свою семью, помогать им и другим людям.



– Что должно произойти, чтобы вы больше времени уделяли семье?

– Результаты моей работы. Сейчас я помощник тренера. Потом будет тренерская работа. Плохой результат, недостаток финансирования в клубе – ты можешь остаться без работы или перейти в другой клуб.

– А чем бы вы хотели заниматься лет через пять-десять?

– Интересно очень многое. Хочется иметь свою ферму, заниматься садоводством. Виноградники где-нибудь в Крыму, вместе с садом из яблок и вишен… Хотелось бы собрать много сортов сакуры и вишни, которые произрастают в наших широтах. В будущем, когда дети чуть-чуть подрастут, и не будет необходимости работать каждый день, надеюсь, это случится.