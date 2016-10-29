Сергей Семак: "Чтобы судьи кому-то симпатизировали или кого-то "убивали" – такого не было"

Известный в прошлом футболист, а ныне помощник Мирчи Луческу в "Зените" Сергей Семак отметил в интервью "СЭ", что многие спорные ситуации, касающиеся судейства в премьер-лиге, подогреты искусственно. Он подчеркнул: преднамеренных ошибок, по его мнению, не было.

– В этом чемпионате практически после каждого тура говорят о судействе. Проблема сейчас действительно острее, чем раньше? - вопрос Семаку.

– Обсуждаемых ошибок, возможно, и вправду стало несколько больше. Но и излишний подогрев этой темы тоже присутствует. Некоторые специалисты такое мнение высказывают, что непонятно, видели они спорный момент или нет. Многие ситуации искусственно подогреты. Но в том, что в них попадают игроки и судьи – нет ничего страшного. Говорить о каких-то преднамеренных ошибках я бы точно не стал. Ни в одном из матчей. Убеждались в этом, когда в нашем штабе прокручивали видеоповторы. У арбитров, кстати, во время матчей такой возможности нет. Но чтобы они кому-то симпатизировали или кого-то "убивали" – такого не было. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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