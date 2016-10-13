Сергей Родионов: "Спартак" не будет добиваться отстранения до конца сезона Сергея Иванова"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов рассказал, что клуб не будет добиваться дисквалификации до конца сезона арбитра Сергея Иванова, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ. Судья работал на матче 10-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:4) и подвергся критике со стороны игроков "Спартака".

– В рамках регламента мы подали в РФС жалобу на работу конкретного судьи в конкретном матче. Не более того. Ко всем событиям, которые происходили в судейском корпусе в последние дни, мы отношения не имеем. И добиваться отстранения до конца сезона арбитра Сергея Иванова и его помощников не будем.