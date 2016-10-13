17:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Родионов: "Спартак" не будет добиваться отстранения до конца сезона Сергея Иванова"

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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов рассказал, что клуб не будет добиваться дисквалификации до конца сезона арбитра Сергея Иванова, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ. Судья работал на матче 10-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:4) и подвергся критике со стороны игроков "Спартака".

– В рамках регламента мы подали в РФС жалобу на работу конкретного судьи в конкретном матче. Не более того. Ко всем событиям, которые происходили в судейском корпусе в последние дни, мы отношения не имеем. И добиваться отстранения до конца сезона арбитра Сергея Иванова и его помощников не будем.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Петя

А жаль!

17:56

onlywhitespartak

А зря ! Раз по темному работать не умеете то хоть официально бы продавили , а то топят как котят , а вы только руками разводите

17:48

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