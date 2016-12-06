Сергей Родионов: "Промес в "Ливерпуль"? "Спартак" предложений не получал"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после совета директоров красно-белых отметил, что клуб не получал предложений по нападающему Квинси Промесу, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Родионов подчеркнул, что команда не планирует расставаться с голландцем.
– Ходят слухи, что "Спартак" может расстаться с Промесом. Якобы им интересуется "Ливерпуль".
– Слухи ходят, но никаких предложений "Спартак" не получал. И расставаться с Промесом не планирует.
– Отступные в его контракте прописаны?
– Да. Но какие – не скажу.
– Но если предложение от условного "Ливерпуля" все-таки поступит и Промес захочет уйти, будете его удерживать?
– Будем пробовать!
shpasic
о, точно, в Ливерпуль - там нужны такие безголовые бегунки, чтобы Борнмутам сливать)
17:59
cska_spb
Промеса нет- СМ нет..
17:57
Москвич1985
" поднимется
17:47
Москвич1985
тогда может еще в цене подниется
17:47
Москвич1985
согласен. Но лучше еще попозже, пусть наберется лигочемпионского опыта)
17:47
Xen1um
Минимум до лета хотелось бы, чтобы остался.
17:40