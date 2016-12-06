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Сергей Родионов: "Промес в "Ливерпуль"? "Спартак" предложений не получал"

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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после совета директоров красно-белых отметил, что клуб не получал предложений по нападающему Квинси Промесу, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Родионов подчеркнул, что команда не планирует расставаться с голландцем.

– Ходят слухи, что "Спартак" может расстаться с Промесом. Якобы им интересуется "Ливерпуль".

– Слухи ходят, но никаких предложений "Спартак" не получал. И расставаться с Промесом не планирует.

– Отступные в его контракте прописаны?

– Да. Но какие – не скажу.

– Но если предложение от условного "Ливерпуля" все-таки поступит и Промес захочет уйти, будете его удерживать?

– Будем пробовать!

Что решили на совете директоров "Спартака". Live!

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КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

о, точно, в Ливерпуль - там нужны такие безголовые бегунки, чтобы Борнмутам сливать)

17:59

cska_spb

Промеса нет- СМ нет..

17:57

Москвич1985

" поднимется

17:47

Москвич1985

тогда может еще в цене подниется

17:47

Москвич1985

согласен. Но лучше еще попозже, пусть наберется лигочемпионского опыта)

17:47

Xen1um

Минимум до лета хотелось бы, чтобы остался.

17:40

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