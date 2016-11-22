Сергей Родионов: "Место в старте Селихову не гарантировано"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов поздравил вратаря "Амкара" Александра Селихова с переходом в красно-белый клуб. При этом он выразил уверенность в том, что работа с Артемом Ребровым на тренировках поможет новобранцу вырасти в меньшинстве.

– Прежде чем пригласить вратаря пермского "Амкара" и молодежной сборной России Александра Селихова в наш клуб, мы пристально наблюдали за его игрой практически во всех матчах нынешнего сезона, – цитирует пресс-служба "Спартака" Родионова. – И пришли к общему мнению, что это одаренный и перспективный голкипер. На основании чего и был сделан выбор в пользу двадцатидвухлетнего игрока, который, к слову, в свое время в течение нескольких лет занимался в нашей футбольной школе.

Следует отметить, что на сегодня у "Спартака" два опытнейших голкипера – Артем Ребров и Сергей Песьяков. Уверен, что, ежедневно работая с ними на тренировках, новобранец красно-белых сможет стать еще более надежным мастером своего дела. При этом, понятно, место в стартовом составе никому не гарантировано, в том числе и сегодняшнему новичку "Спартака". Решающее слово, естественно, остается за главным тренером. Ведь только Массимо Каррера определяет, кто именно должен защищать цвета красно-белых в том или ином матче.

Сегодня же мы вправе поздравить Александра Селихова с приходом в легендарный российский клуб и пожелать ему дальнейшего роста и удачи, которая, как правило, в воротах сопутствует лишь человеку с сильным и твердым характером.