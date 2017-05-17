Сергей Прядкин: "Зенит" правильно сделал, что перенес матч с "Краснодаром" на "Петровский"

Глава РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что "Зенит" поступил правильно, перенеся матч 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" на стадион "Петровский", потому что на арене "Санкт-Петербург" нужно подготовить газон для Кубка конфедераций. Матчи Кубка конфедераций пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля текущего года. Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча турнира, в частности, игру открытия и финал.

– Основным стадионом у "Зенита" был заявлен "Петровский", поэтому с точки зрения регламента нет никаких нарушений, – цитирует ТАСС Прядкина. – Туда выезжали представители РФС, РФПЛ, оргкомитета "Россия-2018", и я думаю, правильно сделали, потому что есть возможность подготовить газон на стадионе "Санкт-Петербург" более качественно. Там проведено много мероприятий – два матча, концерты, поэтому, думаю, вопросы с количеством тестовых матчей с ФИФА улажены.

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"