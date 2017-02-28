16:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Вылет "Зенита" из Лиги Европы не повлияет на борьбу в чемпионате России"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что борьба в чемпионате России никак не зависит от того, что "Зенит" завершил выступление в Лиге Европы. По его словам, питерцам в ответном матче с "Андерлехтом" (3:1) не хватило нескольких секунд. 

- Я не согласен, - цитирует ТАСС Прядкина. - Я давно работаю и знаю, что наши ведущие клубы, регулярно играющие в еврокубках, такие, как ЦСКА, "Зенит", "Спартак", "Краснодар", "Рубин", не отдают предпочтения тому или иному турниру. К сожалению, "Зенит" вылетел, не хватило считанных секунд, но если бы он остался в Лиге Европы, уверен, они отдавали бы все силы, чтобы победить и в этом турнире, и в чемпионате России; нет такого, чтобы кто-то отдавал предпочтение какому-либо турниру. Это мы видели и на примере ЦСКА в Лиге чемпионов.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4058951

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КОММЕНТАРИИ (3)
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serzheo

регулярно играющие в еврокубках, такие, как ЦСКА, "Зенит",__-_---- "СПАРТАК" -???? _________ Прядкин - иногда лучше дважды пережевывать....

16:45

serzheo

Это мы видели и на примере ЦСКА в Лиге чемпионов.____________ Прядкин иногда лучше жевать чем говорить...

16:43

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Материалы других СМИ