Сергей Прядкин: "Вылет "Зенита" из Лиги Европы не повлияет на борьбу в чемпионате России"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что борьба в чемпионате России никак не зависит от того, что "Зенит" завершил выступление в Лиге Европы. По его словам, питерцам в ответном матче с "Андерлехтом" (3:1) не хватило нескольких секунд.

- Я не согласен, - цитирует ТАСС Прядкина. - Я давно работаю и знаю, что наши ведущие клубы, регулярно играющие в еврокубках, такие, как ЦСКА, "Зенит", "Спартак", "Краснодар", "Рубин", не отдают предпочтения тому или иному турниру. К сожалению, "Зенит" вылетел, не хватило считанных секунд, но если бы он остался в Лиге Европы, уверен, они отдавали бы все силы, чтобы победить и в этом турнире, и в чемпионате России; нет такого, чтобы кто-то отдавал предпочтение какому-либо турниру. Это мы видели и на примере ЦСКА в Лиге чемпионов.



