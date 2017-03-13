Сергей Прядкин: "Обсудим в РФПЛ инициативу "Зенита" по видеофиксации гола"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможность введения системы определения взятия ворот в матчах чемпионата страны. Ранее со ссылкой на источник в "Зените" сообщалось о том, что с такой инициативой выступит гендиректор питерцев Максим Митрофанов.
Напомним, что после матча 19-го тура с "Амкаром", завершившегося победой пермяков (1:0), тренеры и игроки "Зенита" раскритиковали судейство. В частности, их недовольство вызвал незасчитанный гол Луиша Нету в ворота пермяков.
– Мы обсуждали в лиге нюансы, связанные с новыми технологиями, – говорит Прядкин. – Мнения разделились, хотя большинство поддержали не видеофиксацию гола, а видеоповторы. Клубы были не против такой новинки, если четко прописать соответствующие критерии: чтобы команда обладала правом воспользоваться повтором не более двух раз за матч – в случаях, связанных с удалением игрока, взятием ворот или спорным офсайдом. В принципе, и инициатива фиксации гола тоже неплохая – эта технология будет использована и на ЧМ-2018. Попробуем это наследие сохранить.
– Но это недешево.
– Наверное, это все же не такие огромные деньги, если учесть, что на кону стоит борьба за еврокубки, за чемпионство. Обсудим инициативу "Зенита" в лиге. Создадим рабочую группу, проанализируем опыт, сумму затрат.
– Вы к чему склоняетесь – к системе определения взятия ворот или видеоповторам?
– К видеоповторам. Есть ряд ситуаций, связанных с голами из офсайда, вынесением карточки, что требует исправления возможной ошибки арбитра прямо по ходу матча.
– Но видеоповторы – это более сложная процедура в плане ее утверждения.
– Значит, стоит пойти тем путем, который уже проложен, – опробовать систему определения взятия ворот.
– Как прокомментируете судейство в матче "Амкар" – "Зенит"?
– Пока оставлю без комментариев. (Сергей ЕГОРОВ)
МачоМэн
с такой системой цена на судью вырастет
15:20
ddf
Давно пора ввести видеоповторы.
14:47
sb1006
А если бы "Томь" выступила с инициативой, тоже стали бы обсуждать ?
13:58
Разбанен досрочно
дак вчера же тумба сказала, что вопросов по голу нет. вернее гола не было и вопросов быть не может. а сегодня что-то уже поменялось? или клубные пристрастия не дают адекватно оценивать ситуацию отдельным людям на местах?
13:42
merniloskut
Забавники эти бамжы... То откатное поле у них должно быть самым дорогим в мире, то теперь на повторах желают напилить... Может хватит государственное бабло тырить?
13:39
Slim Taller
Зенит предложил пофинансировать этот проект.Тут и обсуждать нечего - нужно вводить.
13:34
suff1x
у нас итак медленный футбол. какие к черту видеоповторы? тем более при том, что половина чемпионата по холодине играется. все пошли смотреть видеоповтор, а футболисты круги намытывать будут, чтобы не замерзнуть? а что дадут видеоповторы - если даже по ним не всегда понятно было нарушение или нет, был ли забит гол или не был. уровень судей повышайте. систему назначения наладить - отсудил хорошо - будешь судить следующую игру. отсудил плохо - 3 тура без зарплаты. тем самым снижается процент ошибок. видеоповторы - это бред для этой игры. судья - часть футбольного матча. именно он определяет уровень жесткости, во многом из-за судей в играх появляется драйв, задор. видеоповторы все это уберут. я понимаю, если это игры на вылет (например, кубок) - где одна ошибка судьи может повлиять на конечный результат. но когда система игр круговая - то ошибки обычно происходят в обе стороны и нивелируют друг друга. если введут видеоповторы - футбол еще больше потеряет. это не хоккей, или баскетбол - где остановки - это часть игры.
13:32
Свинству Бой!
твоими молитвами- "педриот чувыри"!
13:13
Свинству Бой!
А митрофанушке похоже больше заняться нечем. Команда сыпется, а он про видеофиксацию, лучше купи себе брниолин для фиксации мозгов.
13:13
Патриот Сибири
Вот примут это. Потом еще видеоповторы введут. И как, скажете, Зениту очки набирать?
13:09