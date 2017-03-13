Сергей Прядкин: "Обсудим в РФПЛ инициативу "Зенита" по видеофиксации гола"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможность введения системы определения взятия ворот в матчах чемпионата страны. Ранее со ссылкой на источник в "Зените" сообщалось о том, что с такой инициативой выступит гендиректор питерцев Максим Митрофанов.

Напомним, что после матча 19-го тура с "Амкаром", завершившегося победой пермяков (1:0), тренеры и игроки "Зенита" раскритиковали судейство. В частности, их недовольство вызвал незасчитанный гол Луиша Нету в ворота пермяков.

– Мы обсуждали в лиге нюансы, связанные с новыми технологиями, – говорит Прядкин. – Мнения разделились, хотя большинство поддержали не видеофиксацию гола, а видеоповторы. Клубы были не против такой новинки, если четко прописать соответствующие критерии: чтобы команда обладала правом воспользоваться повтором не более двух раз за матч – в случаях, связанных с удалением игрока, взятием ворот или спорным офсайдом. В принципе, и инициатива фиксации гола тоже неплохая – эта технология будет использована и на ЧМ-2018. Попробуем это наследие сохранить.

– Но это недешево.

– Наверное, это все же не такие огромные деньги, если учесть, что на кону стоит борьба за еврокубки, за чемпионство. Обсудим инициативу "Зенита" в лиге. Создадим рабочую группу, проанализируем опыт, сумму затрат.



– Вы к чему склоняетесь – к системе определения взятия ворот или видеоповторам?

– К видеоповторам. Есть ряд ситуаций, связанных с голами из офсайда, вынесением карточки, что требует исправления возможной ошибки арбитра прямо по ходу матча.

– Но видеоповторы – это более сложная процедура в плане ее утверждения.

– Значит, стоит пойти тем путем, который уже проложен, – опробовать систему определения взятия ворот.

– Как прокомментируете судейство в матче "Амкар" – "Зенит"?

– Пока оставлю без комментариев. (Сергей ЕГОРОВ)