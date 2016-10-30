13:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин: "Наказание за пиротехнику нужно ужесточить"

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Суббота. Москва. Беспорядки на трибунах во время матча "Спартак" - ЦСКА."Спартак" - ЦСКА: беспорядки на трибунах

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин подчеркнул, что лига выступает за ужесточение наказания за использование пиротехники после матча 12-го тура между "Спартаком" и ЦСКА (3:1). Болельщики на протяжении встречи использовали файеры и дымовые шашки. В середине второго тайма Алексей Николаев был вынужден остановить игру на несколько минут из-за плохой видимости.

- В течение последней недели мы провели ряд крупных совещаний внутри лиги, встретились с представителями полиции, с крупнейшими фанатскими группировками, - приводит ТАСС слова Прядкина. - Более того, был произведен обыск стадиона, мы сделали это накануне матча и уже за два часа до встречи.

Хочу поблагодарить полицию за оказанную помощь, сотрудников ЧОПа, но, к сожалению, с этой пиротехникой ничего не поделаешь. Мы считаем, что наказание за пиротехнику надо ужесточить.

По информации правоохранительных органов, болельщики ЦСКА и "Спартака" зажгли на стадионе более 50 файеров и дымовых шашек, еще более 100 были изъяты сотрудниками полиции. За различные правонарушения на стадионе и прилегающей к нему территории было задержано 87 человек.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3745729

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ВСЕНАМАЧТУ

ПОКА ПОЛКОВНИКУ НЕ СКАЖЕТ ФАС ВСЕ ТАК И ОСТАНЕТСЯ

14:13

ВСЕНАМАЧТУ

ВАМ ТОЖЕ ЭТО ПОКАЗАЛОСЬ??????????????????????????????

14:11

hattabych

Сильно подозреваю, что если фанаты станут паиньками, то для РФС настанут черные времена. Клубы перестанут платить дань и придется напрягать мозги, чтобы денег заработать.

14:03

hattabych

Штрафы хочет увеличить? А как же с таким шумом принятый закон о футбольных хулиганах. Почему не отлучать от футбола тех, кто жжет файеры? Надо только начать, а шевелится неохота.

13:55

Lexx Luger

бугага, значит и бомбу можно проносить?

13:53

БОКСЁР из *что--где--когда*

В очередной раз поражаюсь ЭТОЙ криведке с выпученными глазами.... Да вы перекройте "каналы доставки" на трибуны ДАННОЙ пиротехники !!! И "ужесточать наказания" НЕ ПРИДЁТСЯ!!!!!!

13:47

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