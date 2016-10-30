Сергей Прядкин: "Наказание за пиротехнику нужно ужесточить"

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин подчеркнул, что лига выступает за ужесточение наказания за использование пиротехники после матча 12-го тура между "Спартаком" и ЦСКА (3:1). Болельщики на протяжении встречи использовали файеры и дымовые шашки. В середине второго тайма Алексей Николаев был вынужден остановить игру на несколько минут из-за плохой видимости.

- В течение последней недели мы провели ряд крупных совещаний внутри лиги, встретились с представителями полиции, с крупнейшими фанатскими группировками, - приводит ТАСС слова Прядкина. - Более того, был произведен обыск стадиона, мы сделали это накануне матча и уже за два часа до встречи.

Хочу поблагодарить полицию за оказанную помощь, сотрудников ЧОПа, но, к сожалению, с этой пиротехникой ничего не поделаешь. Мы считаем, что наказание за пиротехнику надо ужесточить.

По информации правоохранительных органов, болельщики ЦСКА и "Спартака" зажгли на стадионе более 50 файеров и дымовых шашек, еще более 100 были изъяты сотрудниками полиции. За различные правонарушения на стадионе и прилегающей к нему территории было задержано 87 человек.