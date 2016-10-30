Сергей Прядкин: "Наказание за пиротехнику нужно ужесточить"

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин подчеркнул, что лига выступает за ужесточение наказания за использование пиротехники после матча 12-го тура между "Спартаком" и ЦСКА (3:1). Болельщики на протяжении встречи использовали файеры и дымовые шашки. В середине второго тайма Алексей Николаев был вынужден остановить игру на несколько минут из-за плохой видимости.
- В течение последней недели мы провели ряд крупных совещаний внутри лиги, встретились с представителями полиции, с крупнейшими фанатскими группировками, - приводит ТАСС слова Прядкина. - Более того, был произведен обыск стадиона, мы сделали это накануне матча и уже за два часа до встречи.
Хочу поблагодарить полицию за оказанную помощь, сотрудников ЧОПа, но, к сожалению, с этой пиротехникой ничего не поделаешь. Мы считаем, что наказание за пиротехнику надо ужесточить.
По информации правоохранительных органов, болельщики ЦСКА и "Спартака" зажгли на стадионе более 50 файеров и дымовых шашек, еще более 100 были изъяты сотрудниками полиции. За различные правонарушения на стадионе и прилегающей к нему территории было задержано 87 человек.
ВСЕНАМАЧТУ
ПОКА ПОЛКОВНИКУ НЕ СКАЖЕТ ФАС ВСЕ ТАК И ОСТАНЕТСЯ
14:13
ВСЕНАМАЧТУ
ВАМ ТОЖЕ ЭТО ПОКАЗАЛОСЬ??????????????????????????????
14:11
hattabych
Сильно подозреваю, что если фанаты станут паиньками, то для РФС настанут черные времена. Клубы перестанут платить дань и придется напрягать мозги, чтобы денег заработать.
14:03
hattabych
Штрафы хочет увеличить? А как же с таким шумом принятый закон о футбольных хулиганах. Почему не отлучать от футбола тех, кто жжет файеры? Надо только начать, а шевелится неохота.
13:55
Lexx Luger
бугага, значит и бомбу можно проносить?
13:53
БОКСЁР из *что--где--когда*
В очередной раз поражаюсь ЭТОЙ криведке с выпученными глазами.... Да вы перекройте "каналы доставки" на трибуны ДАННОЙ пиротехники !!! И "ужесточать наказания" НЕ ПРИДЁТСЯ!!!!!!
13:47