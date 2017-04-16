Сергей Прядкин: "Концовка чемпионата России будет очень жаркая"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин выразил мнение, что концовка чемпионата России в нынешнем сезоне обещает быть непредсказуемой. Сегодня состоится матч 23-го тура премьер-лиги, в котором лидирующий "Спартак" сыграет с "Зенитом". По мнению главы лиги, игра не должна стать решающей встречей чемпионата.

- Не буду разделять матчи на верхнюю и нижнюю части таблицы, сейчас все встречи решающие, - цитирует ТАСС Прядкина. - Кто-то решает задачу сохранить место в премьер-лиге, кто-то борется за еврокубковые места, кто-то - за чемпионство. Сейчас все игры важны.

Безусловно, это один из важнейших матчей чемпионата, тем более что соперники всегда боролись бескомпромиссно. Считаю, концовка чемпионата будет очень жаркая и, поверьте, совсем непредсказуемая.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится сегодня, начало - в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" - "Зенит"