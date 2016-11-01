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Сергей Прядкин: "Как сами болельщики сидят в дыму и дышат газами?"

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Сергей ПРЯДКИН.Сергей Прядкин: "Если РФС согласится, клубы смогут использовать два-три видеоповтора за матч"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о впечатлениях от матча 12-го тура чемпионата России "Спартак"ЦСКА (3:1). Он критично отозвался об использовании болельщиками пиротехники.

– Главным событием тура стало дерби. Как охарактеризуете обстановку на "Открытие Арене"?

– Аншлаг говорит сам за себя. Установлен рекорд посещаемости – 44 884 зрителя. В то же время если брать обстановку в фан-секторах в плане применения файеров, то мы продолжим с этим бороться. В преддверии игры провели массу мероприятий, по инициативе как ГУВД, так и лиги с РФС. Привлекали лидеров фан-объединений обеих команд. Стадион дважды – а в некоторых местах и трижды – проверили на наличие схронов пиротехники.

За два часа до матча обнаружили и изъяли пиротехнические средства в больших количествах. Но фанаты все равно пронесли. Считаем, что одной из действенных мер станет ужесточение наказания за применение пиротехники. Непонятно, как сами болельщики сидят в дыму, дышат газами – для чего это делается? (Сергей ЕГОРОВ)

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