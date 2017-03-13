Президент РФПЛ Сергей Прядкин отреагировал на спорный момент в матче 19-го тура чемпионата "Амкар" – "Зенит" (1:0). После встречи тренеры и игроки "Зенита" раскритиковали судейство. В частности, их недовольство вызвал незасчитанный гол Луиша Нету в ворота пермяков.

– Если мяч пересек черту и помощник главного арбитра видел это, то гол, наверное, надо было засчитывать, – сказал Прядкин. – Предстоит заседание контрольно-квалификационной комиссии, там будет наш представитель – ждем от него информации. (Сергей ЕГОРОВ)

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