19:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Прядкин:
"Если мяч пересек линию ворот "Амкара", то гол надо было засчитывать"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин отреагировал на спорный момент в матче 19-го тура чемпионата "Амкар""Зенит" (1:0). После встречи тренеры и игроки "Зенита" раскритиковали судейство. В частности, их недовольство вызвал незасчитанный гол Луиша Нету в ворота пермяков.

– Если мяч пересек черту и помощник главного арбитра видел это, то гол, наверное, надо было засчитывать, – сказал Прядкин. – Предстоит заседание контрольно-квалификационной комиссии, там будет наш представитель – ждем от него информации. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shu111

Гений.

19:54

Ботаникум

Ай да Прялка! Ну, "рассудил"!!!

19:52

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