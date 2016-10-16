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Сергей Подоксенов: "Впереди подготовка к "Спартаку". "Уралу" нужно побеждать"

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Полузащитник "Урала" Сергей Подоксенов после матча 10-го тура премьер-лиги против "Зенита" (0:2) отметил, что его команда хорошо проявила себя во втором тайме. Также хавбек рассказал о том, как пытался сдержать полузащитника гостей Акселя Витселя.

- Я понимал, что нужно стараться, ведь тренер доверил мне место в составе, - приводит пресс-служба "Урала" слова Подоксенова. - В первом тайме нам нужно было больше прессинговать. Хорошо сыграли во втором тайме, многое получалось. Обидно, что не забили.

- Казалось, что вы волновались во время игры. Так ли это?

- В начале матча сложно было. Но потом адаптировался, стал чувствовать себя уверенно.

- С кем сегодня играли персонально?

- Тренер сказал играть с Витселем. Нужно было прессинговать его, не дать ему думать, чтобы не начинал атаки своей команды. Я старался делать это.

- О чем говорили с партнерами после игры?

- Говорили о том, что хорошо сыграли во втором тайме. Нужно продолжать работать. Впереди подготовка к "Спартаку". Нужно побеждать.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/4974/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Pleafant

Пройдёт время и им будет казаться,что они чуть-чуть не победили.

21:46

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