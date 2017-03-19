Сергей Песьяков: "Спартак-2" доволен ничьей, учитывая то, как складывался матч"

Вратарь "Спартака-2" Сергей Песьяков после ничьей в матче 27-го тура первенства ФНЛ с "Динамо" (1:1) отметил, что было неприятно и немного страшно, когда динамовский игрок пошел в жесткий стык.

– Ничья – справедливый результат?

– Как мне кажется – да. Обе команды сыграли ровно. В первом тайме небольшое преимущество было у "Динамо", но по моментам игра была равная. У нас был выход один на один и у соперника. Мы довольны ничьей, учитывая то, как складывался матч. Но с середины второго тайма мы могли даже выиграть.

– У вас было жесткое столкновение. Что там произошло?

– Ничего необычного. Просто крикнул – "я", но нападающий не поверил и влетел в меня. Было неприятно и немного страшно. Просто дыхание сбил. Слава богу, что все обошлось.

– Удар пришелся в корпус?

– И в корпус, и в ногу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)