Сергей Паршивлюк: "Спартак" Карреры лидирует в чемпионате России, и этим все сказано"

Защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк, выступающий за "Анжи" на правах аренды, подчеркнул, что красно-белые при Массимо Каррере возглавляют таблицу чемпионата России, и это служит лучшей характеристикой команды.

В махачкалинском клубе выступают несколько игроков, имеющих отношение к спартаковцам - Паршивлюк, Сергей Брызгалов, Павел Яковлев, Дмитрий Кудряшов, Александр Прудников выступали за красно-белых не так давно, а права на Аяза Гулиева принадлежат московскому клубу до сих пор.

- Конечно, вместе веселее, тем более живу в Махачкале без семьи, поэтому знакомые лица скрашивают будни, - приводит ТАСС слова Паршивлюка. - "Спартак", конечно, обсуждаем. А кто его сейчас не обсуждает? Какие впечатления? Они идут на первом месте, и этим все сказано.

Размышлений и впечатлений от этой ситуации (смене стратегии развития "Анжи". - Прим. "СЭ") много, но оставлю их при себе. Мне выбирать не пришлось - к тому времени у меня уже было две заявки, я мог только остаться, что я и сделал. На первом сборе я об этом еще не знал, поэтому был в подвешенном состоянии, но затем сказали, что перейти никуда не смогу. В силу сложившейся ситуации по контракту нашли с клубом компромисс, который устроил обе стороны.

Конечно, (о будущем. - Прим. "СЭ") думаю. Конечно, хочется играть на высоком уровне и ждать предложений летом, но дальше не заглядываю - впереди еще девять туров, и это самое главное сейчас.