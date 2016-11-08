Сергей Новиков: "Афоаква адаптировался в Белоруссии без проблем"

Сергей Новиков, представитель ганского нападающего брестского "Динамо" Диксона Афоаквы, подчеркнул, что 18-летний ганец, попавший на просмотр в "Спартак", очень быстро адаптировался в белорусском клубе, приехав из Ганы. По словам Новикова, в Москве проблем с этим возникнуть не должно.

– По-вашему, минусов нет?

– Ну конечно, есть. Если бы не было недостатков, он бы без просмотра уже оказался в "Барселоне".

– До этого он играл на родине?

– Да, в Гане, причем во второй лиге.

– Наверняка возникли какие-то проблемы с адаптацией в Белоруссии?

– Вообще никаких! Здорово, что в Россию он отправился не напрямую из Африки, а уже привык в таким же климатическим условиям. Адаптировался со всех сторон. Думаю, в Москве тоже проблем не должно возникнуть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)