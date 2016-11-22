22:41 22 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Лапочкин: "Замена Мильковича в матче "Амкар" – "Спартак"? Судьи не вправе заставлять команды проводить замены"

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Арбитр Сергей Лапочкин, отработавший матч 14-го тура чемпионата России "Спартак""Амкар"(1:0), отметил, что не мог никак отреагировать на отменившуюся замену у пермяков. На 72-й минуте матча защитник гостей Александр Милькович направлялся к скамейке запасных в связи с заменой, но, в конечном итоге, она была отменена, и футболист продолжил встречу. Как позже объяснили представители "Амкара", информация о плохом самочувствии серба оказалась ошибочной, в замене игрок не нуждался.

 
Воскресенье. Москва. "Спартак" - "Амкар" - 1:0. Спорный момент в штрафной красно-белых."Лапочкин поступил правильно, не назначив пенальти в ворота "Спартака"

– Мы консультировались по этому эпизоду, – сказал в эфире телепрограммы "Свисток" Лапочкин. – Игрок, которого хотели заменить, подошел поближе к скамейкам и сказал, что готов продолжить матч. Представители "Амкара" сказали, что, раз готов, пусть продолжает.

Судья не вправе заставить команду провести замену. Единственное, что обязан был сделать, добавить время, затраченное на несостоявшуюся замену, что я и сделал – ко второму тайму было добавлено 5 минут. Только так я мог отреагировать.

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