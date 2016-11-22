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Сергей Лапочкин: "В матче "Спартак" – "Амкар" между Маурисиу и Анене произошел незначительный контакт"

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Арбитр Сергей Лапочкин, отработавший матч 14-го тура чемпионата России "Спартак""Амкар" (1:0), отметил, что хорошо видел момент на 64-й минуте встречи, когда в штрафной площади москвичей после единоборства с защитником Маурисиу упал нападающий гостей Чума Анене. В конечном итоге арбитр не стал назначать пенальти за этот эпизод.

 
Воскресенье. Москва. "Спартак" - "Амкар" - 1:0. Спорный момент в штрафной красно-белых."Лапочкин поступил правильно, не назначив пенальти в ворота "Спартака"

– Я хорошо видел этот момент, – сказал в эфире телепрограммы "Свисток" Лапочкин. – Между защитником и нападающим произошел незначительный контакт, после которого нападающий упал. Я посчитал, что этого недостаточно для назначения 11-метрового удара и продолжил игру.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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