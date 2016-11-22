Сергей Лапочкин: "В матче "Спартак" – "Амкар" между Маурисиу и Анене произошел незначительный контакт"

Арбитр Сергей Лапочкин, отработавший матч 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар" (1:0), отметил, что хорошо видел момент на 64-й минуте встречи, когда в штрафной площади москвичей после единоборства с защитником Маурисиу упал нападающий гостей Чума Анене. В конечном итоге арбитр не стал назначать пенальти за этот эпизод.

– Я хорошо видел этот момент, – сказал в эфире телепрограммы "Свисток" Лапочкин. – Между защитником и нападающим произошел незначительный контакт, после которого нападающий упал. Я посчитал, что этого недостаточно для назначения 11-метрового удара и продолжил игру.