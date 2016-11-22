Сергей Лапочкин: "В матче "Амкар" – "Спартак" я не почувствовал толчка со стороны Йовичича"

Арбитр Сергей Лапочкин, отработавший матч 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар" (1:0), отметил, что в добавленное ко второму тайму время не почувствовал толчка со стороны полузащитника пермяков Бранко Йовичича. Игрок гостевой команды, выражая недовольство решением судьи, толкнул его правой рукой.

– В том эпизоде я дал фол и двигался к игроку, нарушившему правила, – сказал в эфире телепрограммы "Свисток" Лапочкин. – Вокруг меня оказалось несколько игроков "Амкара"... Концовка, все на нервах, шум-гам... Я действительно не почувствовал никакого контакта между мной и игроками. Раз я ничего не почувствовал – никак и не отреагировал. Не заметил, чтобы кто-то меня касался, абсолютно не обратил на это внимания.