22:50 22 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Лапочкин: "В матче "Амкар" – "Спартак" я не почувствовал толчка со стороны Йовичича"

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Арбитр Сергей Лапочкин, отработавший матч 14-го тура чемпионата России "Спартак" "Амкар" (1:0), отметил, что в добавленное ко второму тайму время не почувствовал толчка со стороны полузащитника пермяков Бранко Йовичича. Игрок гостевой команды, выражая недовольство решением судьи, толкнул его правой рукой.

 
"Спартак" - "Амкар".Лапочкин не удалил Йовичича, толкнувшего судью

– В том эпизоде я дал фол и двигался к игроку, нарушившему правила, – сказал в эфире телепрограммы "Свисток" Лапочкин. – Вокруг меня оказалось несколько игроков "Амкара"... Концовка, все на нервах, шум-гам... Я действительно не почувствовал никакого контакта между мной и игроками. Раз я ничего не почувствовал – никак и не отреагировал. Не заметил, чтобы кто-то меня касался, абсолютно не обратил на это внимания.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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