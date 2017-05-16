Сергей Лапочкин: "В конце матча "Амкар" - "Спартак" увидел толпу, бегущую на поле. Стало не по себе"

Арбитр Сергей Лапочкин, обслуживавший матч 28-го тура чемпионата России "Амкар" - "Спартак", остался доволен атмосферой на стадионе. Красно-белые проводили поединок уже в статусе чемпионов России, по окончании встречи на поле выбежала толпа фанатов.

- Всегда приятно участвовать в таких матчах. Была праздничная атмосфера, полный стадион, - сказал Лапочкин в эфире программы "Свисток". - "Спартак" вышел и играл так, как обычно играет. Спортивный результат превалировал. Но общаться было проще - игроки вели себя более корректно, поэтому я получил удовольствие от матча, антуража, от всего, что было.

- Бригада арбитров обычно последней покидает поле, но в этот раз было немного иначе.

- Мы готовились к провокациям во время матча, может, на поле бы выбежали болельщики, но во время игры болельщики вели себя корректно. Когда я дал финальный свисток, увидел толпу, бегущую на поле, стало немного не по себе, не буду скрывать. Но болельщики были неагрессивны, мы решили спокойно идти в туннель. Какой смысл оставаться на поле, когда праздник на поле.

- Контакт Луиза Адриану с Хомичем. Что произошло?

- Необычный был момент. Вратарь немного неудачно принял мяч, после этого успел первый. Потом был контакт с Луизом Адриану, но поскольку Хомич был на мяче первым, я не расценил это как фол.

- Что было в эпизоде с попаданием мяча в руку Луиза Адриану?

- Мяч именно попал в руку. Была подача, мяч задел руку, у него не было возможности ее убрать, я решил продолжить игру.