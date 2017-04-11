Сергей Лапочкин: "Контакт Кутепова и Засеева в штрафной "Спартака" был очевидным"

Главный арбитр матча 22-го тура чемпионата России "Уфа" – "Спартак" (1:3) Сергей Лапочкин отметил, что правильно назначил два пенальти в минувшей встрече. На 55-й минуте арбитр из Санкт-Петербурга поставил 11-метровый в ворота хозяев за игру рукой в штрафной Алексея Никитина, а спустя шесть минут пенальти пробивали футболисты "Уфы" за фол Ильи Кутепова на Азамате Засеева.

– Игрок "Спартака" наносил удар, и мяч попал в выставленную футболистом "Уфы" руку, – сказал в эфире программы "Свисток" Лапочкин. – Она была в неестественном положении, я зафиксировал фол, поставил пенальти и показал желтую карточку. "Спартак" впервые в этом сезоне исполнял 11-метровый? Когда ты принимаешь решение, ты не думаешь, давно ли в последний раз команда била пенальти или нет.

В эпизоде с пенальти в ворота "Спартака" я также находился в хорошей позиции. Игрок "Уфы" обыграл оппонента, который ударил его по ногам, после чего атакующий футболист упал. Фол в штрафной площади. Я не показал желтую карточку сфолившему, поскольку фол на нее не тянул, но контакт был очевидным.

По ходу сезона мы работаем на многих матчах, заметная часть из которых – с участием московских клубов. "Спартак", ЦСКА, "Локомотив", а также "Динамо" и "Торпедо", когда они играли в премьер-лиге. Так что судья из Санкт-Петербурга на матче столичной команды – обыденная ситуация.