20:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Лапочкин: "Контакт Кутепова и Засеева в штрафной "Спартака" был очевидным"

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Главный арбитр матча 22-го тура чемпионата России "Уфа""Спартак" (1:3) Сергей Лапочкин отметил, что правильно назначил два пенальти в минувшей встрече. На 55-й минуте арбитр из Санкт-Петербурга поставил 11-метровый в ворота хозяев за игру рукой в штрафной Алексея Никитина, а спустя шесть минут пенальти пробивали футболисты "Уфы" за фол Ильи Кутепова на Азамате Засеева.

– Игрок "Спартака" наносил удар, и мяч попал в выставленную футболистом "Уфы" руку, – сказал в эфире программы "Свисток" Лапочкин. – Она была в неестественном положении, я зафиксировал фол, поставил пенальти и показал желтую карточку. "Спартак" впервые в этом сезоне исполнял 11-метровый? Когда ты принимаешь решение, ты не думаешь, давно ли в последний раз команда била пенальти или нет.

В эпизоде с пенальти в ворота "Спартака" я также находился в хорошей позиции. Игрок "Уфы" обыграл оппонента, который ударил его по ногам, после чего атакующий футболист упал. Фол в штрафной площади. Я не показал желтую карточку сфолившему, поскольку фол на нее не тянул, но контакт был очевидным.

По ходу сезона мы работаем на многих матчах, заметная часть из которых – с участием московских клубов. "Спартак", ЦСКА, "Локомотив", а также "Динамо" и "Торпедо", когда они играли в премьер-лиге. Так что судья из Санкт-Петербурга на матче столичной команды – обыденная ситуация.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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manager78

Ноги, руки, все смешалось в мозгу Лапочкина? А что сказал по этому моменту инспектор матча? Где его оценка? Где анализ от арбитражной комиссии? Почему не ответил на вопрос по какой причине поставил пенальти на Зобнине?

21:27

Непорочный как ТИ

Настолько же очевидным как и газодоллары торчащие из кармана. Покатился по наклонной человечишко, продал душу, испортил карму

21:02

echo2011

Контакт был очевидным,как очевидно и то,что футбол,в отличие от шахмат,игра контактная,и за такие контакты пенальти ставят только тогда,когда очень этого хотят.

20:59

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