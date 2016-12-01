Сергей Корниленко: "Не сказал бы, что "Спартак" ничего не показал"

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко признался, что крупная победа над "Спартаком" (4:0) в 16-м туре чемпионата России стала для самарцев неожиданной. Форвард подчеркнул, что не стоит жаловаться на погодные условия, в которых проходила встреча.

– Эмоции самые положительные. Победа действительно получилась очень крупной, – цитирует rusfootball.info Корниленко. – Никто не ожидал, что счет окажется именно таким. Изначально мы не настраивались и не на ничью, и не на поражение. Это бы удивительно было бы. Думали о победе. Слава богу, что получилась такая красивая.

– За "Крыльями" наблюдается такая тенденция, что в плохую погоду команда всегда побеждает...

– О погоде можно много говорить, во многих городах матчи проходят в таких же условиях. Все в равных условиях находятся. И мы, и "Спартак". Ребята из "Спартака" говорили, что в Томске было еще холоднее, правда, поле было немного получше. Я благодарен работникам стадиона, которые подготовили газон, и болельщикам, которые пришли. Победа заслуженная.

– Когда поняли, что уже не упустите победу?

– Во время игры об этом меньше всего думаешь. Когда счет стал уже 4:0, оставалось немного совсем немного времени. В голове были мысли, что матч уже не отпустим.

– За счет чего удалось переиграть "Спартак" и какая установка была?

– Установку пересказывать я не буду. "Спартак" владел преимуществом в плане контроля мяча. Мы грамотно убегали на контратаки. Счет говорит сам за себя.

– Можно ли сыграть, что вы провели идеальный матч, не дав "Спартаку" создать моментов?

– Я бы не сказал, что "Спартак" ничего не показал. Они контролировали мяч большую часть матча. Были опасные удары Глушакова. Хорошо, что Лория нас выручил. Просто мы использовали свои шансы и, можно сказать, переиграли "Спартак" тактически.