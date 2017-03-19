Сергей Кирьяков: "Против "Зенита" бессмысленно играть в открытый футбол"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 20-го тура чемпионата России отметил, что никакого страха у его футболиста перед грандами нет, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Он добавил, что против "Зенита" играть в открытый футбол было бы бессмысленно.

– У вашей команды есть страх перед грандами премьер-лиги?

– Страхов нет ни перед кем. Но в зависимости от соперника мы выбираем схему на матч, составляем план. Понятно, что против "Зенита" бессмысленно играть в открытый футбол. Сегодня была выбрана соответствующая тактика. Такая же тактика будет выбираться против других команд, которые борются за призовые места.

– Почему в российском футболе не появляются молодые звезды?

– Это не моя работа, а академий. В том числе и питерской. Вроде бы она работает давно, но отдача маленькая. Нет воспитанников, которые доросли бы до сборной. То, что мы находимся на 60-м месте в рейтинге ФИФА – это плачевно. Нужно сообща заниматься этим вопросом. Составить программу. Она уже разрабатывалась, но не знаю, вышла ли или нет. Нам нужны таланты. В мое время их было достаточно. Росла целая плеяда футболистов, которые доросли до сборной. Но сейчас такого нет. Я сам долгое время работал в системе РФС. Мы даже в юношеском возрасте уступаем всем ведущим странам.

– Габулов показал, что он супервратарь. Не хотите предложить его Черчесову в сборную?

– Думаю, что Станислав Саламович тщательно следит за всеми кандидатами на эту позицию. Он вправе сделать свой выбор. Есть Акинфеев и несколько кандидатов на роль номер два. В последних играх Габулов серьезно заявил о том, что может быть таким кандидатом.