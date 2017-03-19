Сергей Кирьяков: "Арсенал" разочарован работой судейской бригады"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения в гостевом матче 20-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:2) раскритиковал работу судейской бригады Алексея Еськова, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Мы разочарованы. Прежде всего, работой судейской бригады, – сказал Кирьяков. – Думаю, два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают, что Дзюба провоцирует в штрафной, мы предупреждали об этом игроков, но судья принял такое решение... Перед вторым голом, сфолили на Александрове, а потом было явное "вне игры". Так получили два мяча в свои ворота.

Страдаем от ошибок судей. Та истерика, которую поднял "Зенит" после матча с "Амкаром", сыграла свою роль. Они добились, чего хотели. В прошлом матче была рука Москвы, а теперь рука Питера, наверное. Такой клуб, как "Зенит" не нуждается в помощи арбитров.

Мы выбрали оборонительную тактику. Было два момента в первом тайме, когда не смогли разобраться после скидок в непосредственной близости от наших ворот – Данни попал в штангу и выручил Габулов. При выходе из обороны допускали много ошибок. Контратакующая игра не получилась. А два момента в начале второго тайма предопределили дальнейший ход игры. Жаль, что Власов в концовке не реализовал свой момент. У нас осталось бы несколько минут, чтобы организовать давление на ворота соперника и попытаться сравнять счет.