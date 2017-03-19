Сергей Кирьяков: "Арсенал" разочарован работой судейской бригады"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения в гостевом матче 20-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:2) раскритиковал работу судейской бригады Алексея Еськова, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
– Мы разочарованы. Прежде всего, работой судейской бригады, – сказал Кирьяков. – Думаю, два момента в начале второго тайма были ключевыми. Все знают, что Дзюба провоцирует в штрафной, мы предупреждали об этом игроков, но судья принял такое решение... Перед вторым голом, сфолили на Александрове, а потом было явное "вне игры". Так получили два мяча в свои ворота.
Страдаем от ошибок судей. Та истерика, которую поднял "Зенит" после матча с "Амкаром", сыграла свою роль. Они добились, чего хотели. В прошлом матче была рука Москвы, а теперь рука Питера, наверное. Такой клуб, как "Зенит" не нуждается в помощи арбитров.
Мы выбрали оборонительную тактику. Было два момента в первом тайме, когда не смогли разобраться после скидок в непосредственной близости от наших ворот – Данни попал в штангу и выручил Габулов. При выходе из обороны допускали много ошибок. Контратакующая игра не получилась. А два момента в начале второго тайма предопределили дальнейший ход игры. Жаль, что Власов в концовке не реализовал свой момент. У нас осталось бы несколько минут, чтобы организовать давление на ворота соперника и попытаться сравнять счет.
Kanidzha
Судьи то конечно жесть!!! А как их меняют по просьбе зенита вообще шик)))))))и тем не менее как играл Арсенал....ходят пешком по полю,замены в развалку будто Арсенал выигрывает с разгромным счетом)))))
23:18
Излучение Промкооперации и Пищев
Все знают, что Дзюба провоцирует в штрафной, мы предупреждали об этом игроков, но судья принял такое решение... /// Провоцирует на что?? На то, чтоб его держали руками и не давали даже сдвинуться с места?)) Чистейший пенальти, не о чем даже говорить... Понятно, что обидно проигрывать, но есть же повтор, на котором все очевидно, чего чушь нести, Кирьяков?
23:17
Помпей
Кирьяков,а ты письмо напиши ты же в этом мастер.Никогда не забудем твой мерзкий пасквиль на ПФС,рыжий иуда ты Кирьяков.По игре,да офсайд был,но твоя команда кроме одного выхода один на один в конце матча ничего не создала,по хорошему счёт должен был быть 4-1 или 3-1 в пользу Спб.
22:53
Jean4
Жирная, волосая рука.... гол Данни из офсайда конечно перебор, но там и так победа была бы.
22:44
Exsorsist
Согласен с Кирьяковым. Играли две равные по классу команды. Но одной явно благоволили.
22:44