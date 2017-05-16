21:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Карякин: "Я люблю жертвовать конем"

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин и болельщик "Спартака" подчеркнул, что чемпионство команды отпразднует после матча 29-го тура чемпионата России против "Терека". Россиянин отметил, что обязательно выпьет шампанского в честь 10-го чемпионства "Спартака".

– Победу "Спартака" мы будем отмечать 17 числа, потому что я уже приглашен на матч с "Тереком", – сказал в эфире "Спорт FM" Карякин. – После матча будет торжественное награждение, после чего будет грех не отметить, поэтому обязательно выпьем шампанского (улыбается). Прямо из трофея? Не уверен, что меня к нему подпустят (смеется).

Я не люблю ходить конем? Хорошая шутка (улыбается). На самом деле, я очень люблю жертвовать коня, я от них избавляюсь очень быстро (смеется).

Напомним, что матч "Спартак" – "Терек" состоится в среду, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (4)
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малюта

Какой он привередливый, медленный! Но молодчик

22:42

echo2011

"Я люблю удар конем по голове"!

22:36

Bibigon2000

лузер,как и те за кого будет пить

22:34

баламошка

Правильно! От коней надо избавляться!)

22:03