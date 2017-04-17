Сергей Карякин стал свидетелем победы "Спартака"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал одним из зрителей матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" (2:1). После игры поклонник красно-белых сделал совместное фото с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем, главой МИД Сергеем Лавровым и главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым.

Напомним, после этой победы отрыв красно-белых от оставшейся третьей питерской команды увеличился до 11 очков. 10 баллов уступает лидеру ЦСКА. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи "Спартак" – "Зенит".