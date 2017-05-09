01:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Карякин: "Спартак", спасибо за потрясающую игру в этом сезоне"

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин поздравил "Спартак" с завоеванием чемпионского титула. Красно-белые стали десятикратными чемпионами России после того, как "Зенит" в 27-м туре премьер-лиги уступил на своем поле "Тереку" (0:1).

"Спартак" - чемпион! Поздравляю с заслуженной победой! Спасибо за потрясающую игру в этом сезоне! Болеть за вас было одно удовольствие", - написал Карякин в Твиттере.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (3)
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vasiliyneov89

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com

02:31

Supostat

и тебе, Сергей успехов! Ждем и от тебя новых побед, ты наш, спартаковский, народный!

02:31

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Мы то победили, а вот ты сам... Старался, конечно, спору нет, но было бы вдвойне слаще такая двойная победа! Хотя у тебя все еще впереди, так что дерзай, вперед к победе! Спартак - Чемпион!!!

02:03