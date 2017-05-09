Сергей Карякин: "Спартак", спасибо за потрясающую игру в этом сезоне"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поздравил "Спартак" с завоеванием чемпионского титула. Красно-белые стали десятикратными чемпионами России после того, как "Зенит" в 27-м туре премьер-лиги уступил на своем поле "Тереку" (0:1).

"Спартак" - чемпион! Поздравляю с заслуженной победой! Спасибо за потрясающую игру в этом сезоне! Болеть за вас было одно удовольствие", - написал Карякин в Твиттере.