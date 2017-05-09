Сергей Карякин: "Спартак", спасибо за потрясающую игру в этом сезоне"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поздравил "Спартак" с завоеванием чемпионского титула. Красно-белые стали десятикратными чемпионами России после того, как "Зенит" в 27-м туре премьер-лиги уступил на своем поле "Тереку" (0:1).
"Спартак" - чемпион! Поздравляю с заслуженной победой! Спасибо за потрясающую игру в этом сезоне! Болеть за вас было одно удовольствие", - написал Карякин в Твиттере.
#Спартак -Чемпион🤗🤗🤗!Поздравляю с заслуженной победой!Спасибо за потрясающую игру в этом сезоне🔥🔥🔥!Болеть за вас было одно удовольствие🏆🏆🏆! pic.twitter.com/UNd3xtQMgE
– Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 8 мая 2017 г.
vasiliyneov89
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com
02:31
Supostat
и тебе, Сергей успехов! Ждем и от тебя новых побед, ты наш, спартаковский, народный!
02:31
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Мы то победили, а вот ты сам... Старался, конечно, спору нет, но было бы вдвойне слаще такая двойная победа! Хотя у тебя все еще впереди, так что дерзай, вперед к победе! Спартак - Чемпион!!!
02:03