Сергей Карякин: "Собираюсь принести удачу "Спартаку"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, вернувшийся в Москву из Нью-Йорка, где проходил матч за мировую шахматную корону, подчеркнул, что в ближайшее время собирается посетить матч "Спартака", передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

По его словам, красно-белые в матче 16-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (0:4) не показали всего, на что способны.

- Все восхищались, как вы обороняетесь. При этом известна ваша любовь к футболу. Готовы помочь любимому "Спартаку" консультациями защитников? - вопрос Карякину.

- (Улыбается.) Да уж, "Спартак" вчера в Самаре, мягко говоря, не показал всего, на что способен. В понедельник собираюсь сходить на матч красно-белых и принести команде удачу.