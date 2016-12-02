Российский гроссмейстер Сергей Карякин, вернувшийся в Москву из Нью-Йорка, где проходил матч за мировую шахматную корону, подчеркнул, что в ближайшее время собирается посетить матч "Спартака", передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
По его словам, красно-белые в матче 16-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (0:4) не показали всего, на что способны.
- Все восхищались, как вы обороняетесь. При этом известна ваша любовь к футболу. Готовы помочь любимому "Спартаку" консультациями защитников? - вопрос Карякину.
- (Улыбается.) Да уж, "Спартак" вчера в Самаре, мягко говоря, не показал всего, на что способен. В понедельник собираюсь сходить на матч красно-белых и принести команде удачу.
цска 19781978
Еще одним зомбированым стало больше
11:34
механик39
Столько шума после поражения Карякина ,а что бы было . если бы победил ?
11:34
футбол_2018
Вся Россия только ЗА!!!!Начало положено!!!Ждем продолжения!
11:30
Dr.ZLO161
свиньи даже в шахматах не могут стать чемпионов
11:29
Xen1um
0500, свинью то в зеркале ты и не заметил
11:29
0500
СЕРГЕЙ КАРЯКИН: "СОБИРАЮСЬ ПРИНЕСТИ УДАЧУ "СПАРТАКУ" Такую же, как себе. А у поросят спрашивал? Они согласны? Все несвины только ЗА!
11:22
Xen1um
Dexty_07, DAVI SVININU!, мозгов вы вам прикупить где
11:20
Dexty_07
Поэтому и проиграл что свин! Это карма
11:16
DAVI SVININU!
Весь шахматный негатив на крючкохвостых!
11:10