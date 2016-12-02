10:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Карякин: "Собираюсь принести удачу "Спартаку"

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Среда. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН (слева) и Магнус КАРЛСЕН.Сергей Карякин: "Надеюсь, "Спартак" станет чемпионом раньше, чем я"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, вернувшийся в Москву из Нью-Йорка, где проходил матч за мировую шахматную корону, подчеркнул, что в ближайшее время собирается посетить матч "Спартака", передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

По его словам, красно-белые в матче 16-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (0:4) не показали всего, на что способны.

- Все восхищались, как вы обороняетесь. При этом известна ваша любовь к футболу. Готовы помочь любимому "Спартаку" консультациями защитников? - вопрос Карякину.

- (Улыбается.) Да уж, "Спартак" вчера в Самаре, мягко говоря, не показал всего, на что способен. В понедельник собираюсь сходить на матч красно-белых и принести команде удачу.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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цска 19781978

Еще одним зомбированым стало больше

11:34

механик39

Столько шума после поражения Карякина ,а что бы было . если бы победил ?

11:34

футбол_2018

Вся Россия только ЗА!!!!Начало положено!!!Ждем продолжения!

11:30

Dr.ZLO161

свиньи даже в шахматах не могут стать чемпионов

11:29

Xen1um

0500, свинью то в зеркале ты и не заметил

11:29

0500

СЕРГЕЙ КАРЯКИН: "СОБИРАЮСЬ ПРИНЕСТИ УДАЧУ "СПАРТАКУ" Такую же, как себе. А у поросят спрашивал? Они согласны? Все несвины только ЗА!

11:22

Xen1um

Dexty_07, DAVI SVININU!, мозгов вы вам прикупить где

11:20

Dexty_07

Поэтому и проиграл что свин! Это карма

11:16

DAVI SVININU!

Весь шахматный негатив на крючкохвостых!

11:10

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