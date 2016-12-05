Сергей Карякин: "Победа "Спартака" сегодня - превыше всего!"

Российский гроссмейстер, болельщик "Спартака" Сергей Карякин перед матчем 17-го тура чемпионата России против "Рубина" высказал мнение о том, что победа красно-белых сегодня превыше всего. Шахматист также подчеркнул, что он является очень требовательным болельщиком.

– Ощущения позитивные, верю в победу "Спартака", – сказал Карякин в эфире "Матч ТВ". – Вперед, красно-белые! Я хочу увидеть победу, а каким образом она будет достигнута – это вопрос к руководству клуба и самим игрокам. Я очень требовательный болельщик, и успех команды - превыше всего!

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"