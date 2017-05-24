Сергей Карякин: "Готов провести сеанс одновременной игры с игроками "Спартака" и Каррерой"

Гроссмейстер Сергей Карякин отметил, что был бы не против сыграть в шахматы с игроками "Спартака". Шахматист является поклонником красно-белых. Он пообещал прыгнуть в бассейн в одежде после завоевания командой чемпионского титула.

– Я переживаю за "Спартак" уже несколько лет, - приводят "Известия" слова Карякина. - Рад, что они наконец-то выиграли чемпионство и порадовали миллионы своих болельщиков. Так держать. Перед матчем с Карлсеном меня спросили, готов ли я на какой-то безумный поступок, если стану чемпионом мира. Я сказал, что прыгну в бассейн в одежде. Позже у меня интересовались, что я сделаю в случае чемпионства "Спартака" в этом сезоне, и я повторил свое обещание с бассейном. Так что, скоро мне придется его исполнить.

– У вас есть любимый игрок в составе "Спартака"?

– Денис Глушаков. Когда я делал символический пас в игре с "Рубином", то отдал его Глушакову. В той игре он забил решающий гол и принес "Спартаку" победу. После этого он точно мой любимый игрок. Денис – один из лучших игроков этого сезона. Надеюсь, что именно он получит главный индивидуальный приз.

– Хотели бы провести сеанс одновременной игры с футболистами "Спартака"?

– Да, это неплохая идея. Если игроки и тренеры "Спартака" согласятся провести такой матч, то мы можем его устроить. Интересно было бы сыграть с тренером красно-белых Массимо Каррерой.