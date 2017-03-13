Сергей Хусаинов: "Зачем Будогосский назначил Турбина? Это вообще абсурд"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов в интервью "СЭ" отметил, что судье Евгению Турбину, который работал на матче 19-го тура чемпионата России "Амкар" - "Зенит" (1:0), не хватает опыта. По его словам, московский арбитр является прекрасным теоретиком.

– Турбину не хватило опыта?

– Женька – прекрасный теоретик, может, наверное, диссертацию защитить по правилам игры. А вот количества матчей, отработанных на серьезном уровне, ему, конечно, не хватает. Здесь возникают вопросы к Андрею Будогосскому.

– Зачем Будогосский назначил его на матч "Зенита" после той истории с Халком?

– Это вообще абсурд! (Виталий АЙРАПЕТОВ)