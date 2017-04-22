18:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "Вилков поступил в эпизоде с удалением Глушакова по правилам"

Эпизод с удалением капитана "Спартака" Дениса Глушакова. Фото "СЭ" Эпизод с удалением капитана "Спартака" Дениса Глушакова. Фото "СЭ" Эпизод с удалением капитана "Спартака" Дениса Глушакова. Фото "СЭ"
Эпизод с удалением капитана "Спартака" Дениса Глушакова. Фото "СЭ"
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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов поддержал решение Михаила Вилкова в эпизоде с удалением капитана "Спартака" Дениса Глушакова в матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3). Он отметил, что полузащитник, скорее всего, получил красную карточку за разговоры.

– Желтая карточка была показана Глушакову по делу. Игрок пошел на соперника с агрессией, открытой подошвой наступил на ростовчанина, – сказал Хусаинов.

– За что же тогда была показана красная?

– Видимо, капитан москвичей что-то сказал судье. Необходимо дождаться, какой будет формулировка в протоколе. Либо было сначала предупреждение, а потом красная карточка, либо отмена желтой и прямая красная.

– Вилков действовал в данной ситуации по букве закона?

– Все было по правилам игры. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Ростов" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Jean4

К чему эта раскадровка, если удаление было не за этот эпизод, а за следующий, в котором досталось Нобоа?

19:08

rashlim

"Не знаю, за что красная, но все по правилам". Ну-ну...

18:48

FINIX

А в футболе на соперника нужно идти с нежностью, да? прекрасно видно, что открытой подошвой Глушак наступил не на соперника, а на мяч. Если бы он наступил бы шипами на ногу ростовчанину, тот минут 10 бы лежал, скрючившись. Но ведь этого не было, встал как ни в чём ни бывало...

18:46

alex-ls

все по питерским правилам верно

18:44

Green42

желтая без вопросов. Красную за что этот .......... показал?

18:41