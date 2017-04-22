Сергей Хусаинов: "Вилков поступил в эпизоде с удалением Глушакова по правилам"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов поддержал решение Михаила Вилкова в эпизоде с удалением капитана "Спартака" Дениса Глушакова в матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3). Он отметил, что полузащитник, скорее всего, получил красную карточку за разговоры.
– Желтая карточка была показана Глушакову по делу. Игрок пошел на соперника с агрессией, открытой подошвой наступил на ростовчанина, – сказал Хусаинов.
– За что же тогда была показана красная?
– Видимо, капитан москвичей что-то сказал судье. Необходимо дождаться, какой будет формулировка в протоколе. Либо было сначала предупреждение, а потом красная карточка, либо отмена желтой и прямая красная.
– Вилков действовал в данной ситуации по букве закона?
– Все было по правилам игры. (Сергей АСТАХОВ)
Jean4
К чему эта раскадровка, если удаление было не за этот эпизод, а за следующий, в котором досталось Нобоа?
19:08
rashlim
"Не знаю, за что красная, но все по правилам". Ну-ну...
18:48
FINIX
А в футболе на соперника нужно идти с нежностью, да? прекрасно видно, что открытой подошвой Глушак наступил не на соперника, а на мяч. Если бы он наступил бы шипами на ногу ростовчанину, тот минут 10 бы лежал, скрючившись. Но ведь этого не было, встал как ни в чём ни бывало...
18:46
alex-ls
все по питерским правилам верно
18:44
Green42
желтая без вопросов. Красную за что этот .......... показал?
18:41