Сергей Хусаинов: "Вилков поступил в эпизоде с удалением Глушакова по правилам"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов поддержал решение Михаила Вилкова в эпизоде с удалением капитана "Спартака" Дениса Глушакова в матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3). Он отметил, что полузащитник, скорее всего, получил красную карточку за разговоры.

– Желтая карточка была показана Глушакову по делу. Игрок пошел на соперника с агрессией, открытой подошвой наступил на ростовчанина, – сказал Хусаинов.

– За что же тогда была показана красная?

– Видимо, капитан москвичей что-то сказал судье. Необходимо дождаться, какой будет формулировка в протоколе. Либо было сначала предупреждение, а потом красная карточка, либо отмена желтой и прямая красная.

– Вилков действовал в данной ситуации по букве закона?

– Все было по правилам игры. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Ростов" - "Спартак"