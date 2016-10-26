Сергей Хусаинов: "в 1999-м меня на матч "Спартак" - ЦСКА назначил компьютер"

Один из лучших российских арбитров в новейшей истории в 1999-м возглавил Коллегию футбольных судей, не завершив карьеру рефери. 9 мая того же года ему выпало судить один из главных матчей чемпионата – "Спартак" – ЦСКА . Красно-белые победили в игре (1:0), а красно-синие – в судейско-экспертной комиссии, куда они впоследствии подали жалобу на качество судейства.

– Как и прогнозировалось, на субботнее дерби назначили Алексея Николаева. Войдет в историю – второй случай, когда руководитель судейского корпуса будет судить такой матч.

– Третий.

– Почему?

– Николай Гаврилович Латышев судил. Он был действующим арбитром и руководителем, назначал сам арбитров.

– А вас кто назначил? Тогда, если не ошибаюсь, успехом пользовалось так называемое компьютерное назначение. Помню, даже ездил на один сеанс, на который от клубов приехал только представлявший ЦСКА Авалу Шамханов.

– Именно так – компьютер. В программе учитывались некоторые ограничения, касавшиеся предыдущих конфликтов судей с командами, и территориальный принцип. (Александр БОБРОВ)