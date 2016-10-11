22:35 11 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "Свистнет Безбородов против "Спартака", закричат - он же питерский!"

Владислав БЕЗБОРОДОВ (с мячом) снова судит матч "Спартака". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Владислав БЕЗБОРОДОВ (с мячом) снова судит матч "Спартака". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Владислав БЕЗБОРОДОВ - арбитр матча "Спартак" - "Ростов"."Спартак" и "Ростов" рассудит Безбородов, Галимов едет в Оренбург

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов отметил, что Владислав Безбородов, назначенный матч 10-го тура чемпионата России "Спартак""Ростов", является квалифицированным судьей. Хусаинов подчеркнул, что в предстоящей игре Безбородов должен будет принимать максимально четкие решения.

– Нормальное решение, – сказал Хусаинов. – Он же квалифицированный арбитр, входит в список ФИФА от России. Кому, как не такому судье, доверить этот матч? Давно нужно было отходить от всех этих прописок – московских, питерских... При этом Безбородов рискует.

– Почему?

– Любое телодвижение против "Спартака" сразу воспримут эмоционально, начнут кричать: "Он же питерский"... Так что в психологическом плане Владу будет непросто. Сейчас вообще любой шорох против красно-белых вызовет какую-то реакцию.

– А если матч конкурентов "Зенита" завершится вничью?

– Какой бы результат ни был, это футбол. Но Влад не должен дать повода усомниться в своей объективности. Ему надо принимать максимально четкие, правильные решения, не свистеть неоправданно только в одну сторону. Тогда все поймут, что итоговый счет определила сама игра. Ни в коем случае нельзя дать пищу для разговоров о нашем судействе! А вообще я уже давно прогнозировал, что в России только две судейские школы будут, в конечном счете, представлены в премьер-лиге. Московская и питерская.

– На чем основана ваша точка зрения?

– В Большом театре играют лучшие актеры. Так? В Москве и Питере, в отличие от регионов, проводятся регулярные соревнования, у судей есть постоянная практика, они имеют возможность повышать квалификацию.

– Как вообще отнеслись к назначению Алексея Николаева исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС?

– Понятно, что это решение принималось на ходу, оно неподготовленное. Но я вот что скажу. Кто бы сейчас ни пришел к руководству судейским корпусом, нужно ломать всю систему, всю структуру управления, которая сложилась более 10 лет назад. То есть мы меняем руководителя, а система та же. Ведь не Валентин же Иванов отбирал этих арбитров и продвигал вперед.

– А кто?

– Уже давно сложилась определенная практика. Те, кто выдвигал нынешних рефери, они их и курируют, в каком-то смысле и покрывают. Но эти люди не на виду. Серые кардиналы. Вообще это отдельная тема. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Lars Berger

"Ростов" победит. Увы... Вперед, "Спартак"!

01:01

Супершвайни

igorvasilevich Все равно вся Россия не любит московитов и питеровитов. Москва и Питер один шалман, просто в Питере проживают люди, которых вывез Петр первый силой из Москвы. 00:30=========igorvasilevich, ты жы болела Торедо МОСКВА ! И ты это пишешь ) Или дурачок на букву М ?)))

00:39

Mikeroft

Совсем уже крючкохвостые охренели. Тогда ни одного московского судьи на матчах Зенита. Я как Сухину вспомню кушать не могу.

00:33

igorvasilevich

Все равно вся Россия не любит московитов и питеровитов. Москва и Питер один шалман, просто в Питере проживают люди, которых вывез Петр первый силой из Москвы.

00:30

igorvasilevich

Давно пора сделать два чемпионата Москва и Питер и отдельный все остальные.

00:28

Красно синий

Он нас постоянно судит,мы уже привыкли.

00:01

serzheo

Безбородов - срамтак головы поднять не должен. Мяч получили - свисток. 2 пенальти - обязательно. Срамтак мяча вообще не должен видеть, красная карточка - обязательно. Срамтак из своей штрафной должен выходить токмо без мяча.

23:56 11 октября

vard432

Согласен с Buldozer46, нужно выделить зениту не только первое место, но и создать для них целую лигу. Будет бомж—лига или чемпионат питера, зенит, тосно и т.д. Остальные команды спокойно разыграют чемпионат без бандитского админресурса.

23:50 11 октября

Platinum1991

Желаем Владиславу Безбородову ЧЕСТНО выполнить свой судейский ДОЛГ! Пусть победит сильнейший на футбольном поле, а не в питерских и московских кулуарах, согласно цены вопроса! Желаем командам показать своё мастерство, порадовать нас яркой игрой и УВАЖИТЕЛЬНО относиться друг к ДРУГУ! Игра предстоит ИНТЕРЕСНАЯ, поэтому судейство должно быть на высоте и НЕ СОВЕРШАТЬ судейских ОШИБОК! Ведь это позор для судьи на всю оставшуюся ЖИЗНЬ! Мешков в матче Зенита с Ростовом опозорился. Алексей Николаев в матче Спартака с Локомотивом в прошлом году - опозорился! Сергей Иванов в недавнем матче Зенита со Спартаком опозорился! Что ни судья - то ходячий ПОЗОР! Это же ПОЗОРНОЕ клеймо на всю жизнь. Пора прекращать ПОЗОРИТЬСЯ!

23:41 11 октября

dina

Безбородов обычно Динамо любил убивать

23:35 11 октября

foreverCSKAforever

Безбородов этим воспользуется.

23:23 11 октября

Jean4

Безбородову то лучше Ростов притопить, Спартак и сам утонет по хорду чемпа, а вот Ростов соперник Зенита.

23:23 11 октября

knyaz boltconskiy

Зачем вообще ставить питерских на матчи против Спартака,и москвичей на матчи Зенита.???

23:12 11 октября

serzheo

Молитесь хрюхи - ща вам покажут где раки зимуют, давай, Безбородов - на всю катушку им!!!!

23:11 11 октября

Exsorsist

Беспроигрышный вариант для очередного скандала. Подсудит Ростову, очередная истерия в прессе о заговоре против Спартака. Подсудит Спартаку вольно или невольно, Питер совсем админ ресурсом продажными СМИ и МАТЧ ТВ начнут смаковать каждый эпизод в Свистке с волшебным образом выздоровевшим Батуриным. Да приговаривать: " Вы же видите! Ну, вы же видете..." ))))))

23:04 11 октября

onlywhitespartak

Так не надо свистеть не против спартака не за ! Надо судить честно вот и все , но меня удивляет назначение безбородова , последние матчи мягко говоря он судил безобразно !

23:04 11 октября

А380726

ВВП сегодня велел регионам и госкомпаниям резко сократить финансирование профессионального спорта. Не только велел, но поручил Правительству взять это дело под жесткий контроль. Даже боюсь предположить, что ждет не то, чтобы отдельные клубы, а вообще систему. Миллер, я так понимаю, открывает зимний аукцион

22:47 11 октября

spartakch

Хусаинову бы память свою подлечить стоило. Он видимо забыл, какую он оценку дал работе безбородова после двух последних матчей Спартака. В которых это свистунишка дважды не назначил очевидные для всех пенальти. Более того Попову умудрился выдать придуманную ЖК

22:47 11 октября

Баск

Спартак по-честному не может. Он везде заговор найдет.

22:45 11 октября

Buldozer46

да отдайте питеру 1 место и будем по чесноку разыгрывать чемпионат!!!

22:39 11 октября

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