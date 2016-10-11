Сергей Хусаинов: "Свистнет Безбородов против "Спартака", закричат - он же питерский!"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов отметил, что Владислав Безбородов, назначенный матч 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов", является квалифицированным судьей. Хусаинов подчеркнул, что в предстоящей игре Безбородов должен будет принимать максимально четкие решения.

– Нормальное решение, – сказал Хусаинов. – Он же квалифицированный арбитр, входит в список ФИФА от России. Кому, как не такому судье, доверить этот матч? Давно нужно было отходить от всех этих прописок – московских, питерских... При этом Безбородов рискует.

– Почему?

– Любое телодвижение против "Спартака" сразу воспримут эмоционально, начнут кричать: "Он же питерский"... Так что в психологическом плане Владу будет непросто. Сейчас вообще любой шорох против красно-белых вызовет какую-то реакцию.

– А если матч конкурентов "Зенита" завершится вничью?

– Какой бы результат ни был, это футбол. Но Влад не должен дать повода усомниться в своей объективности. Ему надо принимать максимально четкие, правильные решения, не свистеть неоправданно только в одну сторону. Тогда все поймут, что итоговый счет определила сама игра. Ни в коем случае нельзя дать пищу для разговоров о нашем судействе! А вообще я уже давно прогнозировал, что в России только две судейские школы будут, в конечном счете, представлены в премьер-лиге. Московская и питерская.

– На чем основана ваша точка зрения?

– В Большом театре играют лучшие актеры. Так? В Москве и Питере, в отличие от регионов, проводятся регулярные соревнования, у судей есть постоянная практика, они имеют возможность повышать квалификацию.

– Как вообще отнеслись к назначению Алексея Николаева исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС?

– Понятно, что это решение принималось на ходу, оно неподготовленное. Но я вот что скажу. Кто бы сейчас ни пришел к руководству судейским корпусом, нужно ломать всю систему, всю структуру управления, которая сложилась более 10 лет назад. То есть мы меняем руководителя, а система та же. Ведь не Валентин же Иванов отбирал этих арбитров и продвигал вперед.

– А кто?

– Уже давно сложилась определенная практика. Те, кто выдвигал нынешних рефери, они их и курируют, в каком-то смысле и покрывают. Но эти люди не на виду. Серые кардиналы. Вообще это отдельная тема. (Виталий АЙРАПЕТОВ)