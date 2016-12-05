Сергей Хусаинов: "Нельзя было удалять Набиуллина. Там фолил Зобнин"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал вторые желтые карточки Квинси Промеса и Эльмира Набиуллина во втором тайме матча 17-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Рубин" (2:1).
– Начну с Промеса. Голландец умышленно наступил на ногу казанцу, – подчеркнул Хусаинов. – Здесь очевидное нарушение и желтая карточка. В принципе, мне кажется, Вилков искал возможность удалить спартаковца. Почему? И вот тут мы переходим к удалению Набиуллина. Ведь что там произошло?
Зобнин поставил ногу перед Набиуллиным, но он же не завладел мячом. Здесь речь идет о блокировке, он действовал корпусом, нарушая правила. Это фол спартаковца, но никак не Набиуллина. То есть Эльмир пострадал из-за Зобнина! Его нельзя было удалять (Виталий АЙРАПЕТОВ)
За что Вилков удалил Набиуллина? //
Формально арбитр прав, удалив Промеса
RW.irk
Зобнин поставил ногу перед Набиуллиным, но он же не завладел мячом. Здесь речь идет о блокировке, он действовал корпусом, нарушая правила. Это фол спартаковца, но никак не Набиуллина. То есть Эльмир пострадал из-за Зобнина! Его нельзя было удалять =============================== Да, Сережа, нельзя было удалять! Смотрим финал ЛЧ 2016 и пенальти в ворота Реала и понимаем, что Клаттенбурга тоже Спартак зарядил))))))
22:50 5 декабря
spetrov
Столько судейских событий! :) А как все начиналось хорошо - Судья сорвал атаку Спартака. :)
22:32 5 декабря
nishkarabum
Накал был что надо, но футбол не понравился, очевидно, скользкий газон на Открытие прямо повлиял на игру команд и счет, в том числе. Но это объективная причина и сказалась на обеих командах! А вот такую агрессию в глазах спартаковцев раньше никогда не видел: Промес вообще озверел, а Глушаков-то? Откуда всё это взялось? Вилков ошибался, кто не ошибается, но его ошибки сказались на результате матча! Впрочем, это уже становится общим местом...
22:28 5 декабря
polcowboy
Хусаинов какой матч смотрел? Мне за "бывших" (игроков, судей и т.д.) иногда стыдно становится! Они, похоже, от безделья квалификацию теряют напрочь! Зобнин стоит на двух ногах, правую ногу в сторону Набиуллина он не выставлял - это факт. Корпусом движений в сторону Набиуллина не делал - это факт. Да, он не контролировал мяч ногой, но мяч находился в 30 см от Зобнина и он мог играть в него любой из них. Если следовать логике Хусаинова, если игрок не завладел мячом, то есть, не ведет его ногой, а стоит рядом с мячом, пробегая мимо можно "херачить" по ногам, а не играть в мяч? Тогда Набиуллин также не играл в мяч, а это нарушение правил. Никто не мешал Набиуллину не со спины-сзади Зобнина выскакивать и поэтому попасть не в мяч, а в ногу, а забежать сбоку Зобнина и играть в мяч. Если от бедра сзади пытаться до мяча дотянуться, то, не удивительно, что попадешь в ногу! Набиуллин, извините, Зобнина просто "вынес" на полном ходу в этой ситуации.
22:11 5 декабря
bogisoff
Как Зобнин мог нарушать правила, если мяч был у него и он им владел... он закрыл корпусом и ногой его, туда влетел игрок Рубина... то что это тянуло на просто нарушение, а не желтую - это да... ну и Промеса арбитр наказал за такое же нарушение.
21:58 5 декабря
sakusda
просто в голос!!! вы там попадали с дуба что ли?? боброва в охапку и убейтесь об стену
21:58 5 декабря
werder63
Хусаинов, вы здоровы?
21:56 5 декабря