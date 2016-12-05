Сергей Хусаинов: "Нельзя было удалять Набиуллина. Там фолил Зобнин"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал вторые желтые карточки Квинси Промеса и Эльмира Набиуллина во втором тайме матча 17-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Рубин" (2:1).

– Начну с Промеса. Голландец умышленно наступил на ногу казанцу, – подчеркнул Хусаинов. – Здесь очевидное нарушение и желтая карточка. В принципе, мне кажется, Вилков искал возможность удалить спартаковца. Почему? И вот тут мы переходим к удалению Набиуллина. Ведь что там произошло?

Зобнин поставил ногу перед Набиуллиным, но он же не завладел мячом. Здесь речь идет о блокировке, он действовал корпусом, нарушая правила. Это фол спартаковца, но никак не Набиуллина. То есть Эльмир пострадал из-за Зобнина! Его нельзя было удалять (Виталий АЙРАПЕТОВ)

За что Вилков удалил Набиуллина? //

Формально арбитр прав, удалив Промеса