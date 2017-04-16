Сергей Хусаинов: "Назначение Егорова на матч "Спартак" – "Зенит" – самое разумное решение"

Бывший генеральный директор ДЮСШ "Футбольное дело", в которой в детстве занимался Артем Дзюба, Сергей Хусаинов вспомнил юность форварда "Зенита". Он также подчеркнул, что назначение на предстоящий матч сине-бело-голубых со "Спартаком" арбитра Александра Егорова – самый лучший вариант.

– Как восприняли назначение Александра Егорова на матч "Спартак" – "Зенит"?

– Наверное, это самое разумное решение. Нужен же ведь нейтральный судья. Московские и питерские арбитры по уровню мастерства стоят выше других ребят, что естественно. Но их же нельзя назначить. А из оставшихся именно Егоров – наиболее подходящая кандидатура.

– Егоров за месяц сбросил 15 килограммов. Подвиг?

– Да, это личный подвиг. У человека есть цель и сильный характер.

– Какого судейства ждать в воскресенье?

– Надеюсь и верю, что не будет никаких дополнительных, околофутбольных указаний и вмешательств. Всегда желаю судьям: работайте по спортивному принципу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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