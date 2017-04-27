Сергей Хусаинов: "На ЦСКА - "Спартак" нельзя ставить московского арбитра"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов заявил, что судья из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов справится с работой на центральном матче 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак". О назначении Безбородова сегодня объявил РФС.

– Конечно, он справится, – сказал Хусаинов. – Он судить умеет, и лучше у нас нет. Нельзя ставить московского арбитра, потому что любого из них могут обвинить (в клубных пристрастиях. – Прим. "СЭ"). Другой вопрос – какие "тараканы" будут задействованы в этот день.

– Какие "тараканы"?

– Внутренние мотивы и посылы. В этом вся сложность. Судить умеют все, важно сохранять нейтральность по отношению ко всем участникам матча.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Андрей Будогосский: "Безбородов справится с такой игрой, как ЦСКА - "Спартак"