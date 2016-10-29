Сергей Хусаинов: "Мяч попал в руку Комбарову - железобетонный пенальти"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что судья дерби "Спартак" - ЦСКА Алексей Николаев ошибочно не назначил пенальти в ворота красно-белых. На 66-й минуте встречи 12-го тура чемпионата России мяч после прострела Зорана Тошича попал в руку Дмитрию Комбарову.
- Конечно, это пенальти… Мяч попал в руку игроку "Спартака", - сказал Хусаинов.
- Ошибка Николаева?
- Он не видел, не видел. Закрытая позиция. Эпизод просматривался с другой стороны, а Комбаров в данном случае перекрывал обзор своим туловищем. Железобетонный пенальти. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Николаев не назначил пенальти в ворота "Спартака" //
Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА
Alexey86
А почему о руке вернблума ничего не говорят? Там как минимум штрафной, а то и пенальти. Рука более очевидная чем у Комбарова.
20:32
Андрей Краснодарский
А назначил бы пендель, вот бы визг стоял)))
20:12
alexeytlk
"руку ему было девать некуда" - поэтому он её вытянул навстречу мячу))))
19:59
echo2011
Никакого пенальти! Мяч летел в Комбарова практически с одного метра,и руку защитнику девать было некуда.
19:58