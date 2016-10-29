Сергей Хусаинов: "Мяч попал в руку Комбарову - железобетонный пенальти"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что судья дерби "Спартак" - ЦСКА Алексей Николаев ошибочно не назначил пенальти в ворота красно-белых. На 66-й минуте встречи 12-го тура чемпионата России мяч после прострела Зорана Тошича попал в руку Дмитрию Комбарову.

- Конечно, это пенальти… Мяч попал в руку игроку "Спартака", - сказал Хусаинов.

- Ошибка Николаева?

- Он не видел, не видел. Закрытая позиция. Эпизод просматривался с другой стороны, а Комбаров в данном случае перекрывал обзор своим туловищем. Железобетонный пенальти. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Николаев не назначил пенальти в ворота "Спартака" //

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА