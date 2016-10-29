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Сергей Хусаинов: "Мяч попал в руку Комбарову - железобетонный пенальти"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что судья дерби "Спартак" - ЦСКА Алексей Николаев ошибочно не назначил пенальти в ворота красно-белых. На 66-й минуте встречи 12-го тура чемпионата России мяч после прострела Зорана Тошича попал в руку Дмитрию Комбарову.

- Конечно, это пенальти… Мяч попал в руку игроку "Спартака", - сказал Хусаинов.

- Ошибка Николаева?

- Он не видел, не видел. Закрытая позиция. Эпизод просматривался с другой стороны, а Комбаров в данном случае перекрывал обзор своим туловищем. Железобетонный пенальти. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Николаев не назначил пенальти в ворота "Спартака"  // 
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Alexey86

А почему о руке вернблума ничего не говорят? Там как минимум штрафной, а то и пенальти. Рука более очевидная чем у Комбарова.

20:32

Андрей Краснодарский

А назначил бы пендель, вот бы визг стоял)))

20:12

alexeytlk

"руку ему было девать некуда" - поэтому он её вытянул навстречу мячу))))

19:59

echo2011

Никакого пенальти! Мяч летел в Комбарова практически с одного метра,и руку защитнику девать было некуда.

19:58

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