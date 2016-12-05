Сергей Хусаинов: "Фол Промеса на Бурлаке - это удаление"

Известный в прошлом судья Сергей Хусаинов считает, что главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" Михаил Вилков еще в первом тайме должен был удалять нападающего красно-белых Квинси Промеса.

- Желтая карточка Промесу - слишком мягкое наказание, - сказал Хусаинов. - Его нарушение тянуло на красную. Он ударил Бурлака, нанеся игроку повреждение. Здесь не может быть двух мнений в трактовке эпизода. Не бывает так, что либо чуть-чуть ранил, либо убил. Так что это удаление. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"