Сергей Хусаинов: "Фол Промеса на Бурлаке - это удаление"

Известный в прошлом судья Сергей Хусаинов считает, что главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" Михаил Вилков еще в первом тайме должен был удалять нападающего красно-белых Квинси Промеса.
- Желтая карточка Промесу - слишком мягкое наказание, - сказал Хусаинов. - Его нарушение тянуло на красную. Он ударил Бурлака, нанеся игроку повреждение. Здесь не может быть двух мнений в трактовке эпизода. Не бывает так, что либо чуть-чуть ранил, либо убил. Так что это удаление. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
MAYERICK
Что теперь скажет "народная" вонь.............
21:08
spetrov
.
21:06
spetrov
Вот это да! А я не верил. :)
21:05
bond1951
вилков это чудо в перьях удаление 100 процентов
21:04