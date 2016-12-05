20:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "Фол Промеса на Бурлаке - это удаление"

0
0
0
4

Известный в прошлом судья Сергей Хусаинов считает, что главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин" Михаил Вилков еще в первом тайме должен был удалять нападающего красно-белых Квинси Промеса.

- Желтая карточка Промесу - слишком мягкое наказание, - сказал Хусаинов. - Его нарушение тянуло на красную. Он ударил Бурлака, нанеся игроку повреждение. Здесь не может быть двух мнений в трактовке эпизода. Не бывает так, что либо чуть-чуть ранил, либо убил. Так что это удаление. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"

Опрос

Какое наказание должен был понести Промес за разбитую губу Бурлака?
голосовать
0
0
0
4
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

MAYERICK

Что теперь скажет "народная" вонь.............

21:08

spetrov

.

21:06

spetrov

Вот это да! А я не верил. :)

21:05

bond1951

вилков это чудо в перьях удаление 100 процентов

21:04

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ