Сергей Хусаинов: "Еськов, что ты творишь? На месте Тарханова увел бы команду с поля"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов подверг жесткой критике главного арбитра матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" Алексея Еськова. На 65-й минуте он сначала показал вторую желтую картчоку нападающему гостей Эрику Бикфалви, а спустя мгновения удалил форварда Романа Павлюченко, высказавшего судье в лицо все, что он думает.
– Беспредел! Ну что же творит этот Еськов? Не умеешь судить, но зачем так внаглую делать?! Я бы на месте Тарханова увел бы команду с поля, – не дожидаясь вопроса, заявил Хусаинов. – Ребята, что вы делаете?! Сразу было видно, что Бикфалви сыграл сначала в мяч. Смольников опоздал к мячу, убери ногу и не получил бы повреждения. Это не нарушение со стороны игрока "Урала". А Еськов стал вторым Кошшои!
– Выходит, Еськов своей грубой ошибкой спровоцировал и удаление Павлюченко?
– Конечно! Абсолютно несправедливое решение со стороны арбитра. (Сергей АСТАХОВ)
dv2205
увел с поля и карьера тренера закончилась
16:38
fedor pavlovitsh
Качество поля "картофельное". А столько денег вбухали???!!!
16:35
Производственник
victor зеня - крыса, еськов - крысенок ... 16:24 ============================================================== в каком классе учишся?
16:29
Dolphin75
Если бы Тарханов увёл команду с поля, то завтра у него в квартире нашли бы наркотики, литературку исламистов, и пистолет, из которого убили мужа Максаковой-мл. Причем нашёл бы лично Милонов.
16:29
terebun
Не столичные клубы топили и будут это делать... Срамтаку опять помогли - основные игроки Урала удалены. Да здравствует справедливость во имя столичных клубов!
16:28
fedor pavlovitsh
А я бы на месте Ростова в Москве против Спартака вывел свою команду. Когда футболисту Ростова дали прямую красную карточку. Максимум должен был дать желтую!!!! А матч в Перми Амкара с Зенитом и незащитанный гол, а матч Краснодара с Зенитом и защитанный гол после офсайда, а не назначенный пенальти за игру рукой Камбарова в игре Спартак - Зенит???!!! Такое у нас судейство!!! И вообще, Спартаку давно пора стать Чемпионом России????!!!! Урал сегодня играл намного лучше Зенита!!!! С приходом Луческу игра потерялась. Появилась нервозность и неуверенность у игроков Зенита!!!!
16:28
Filin63
Зенит игра позорно, это факт. Фол был и никто не виноват что у игрока урала это была вторая жлтая. А как Хусаинов судил кто не видел много пропустил
16:27
Айл би бэк
Да, бл, этот позор видели все.
16:27
pushgun
Правило то, есть что прямой ногой идти вперед и отрывать вторую от газона нельзя. Мяч зацепил, было, но играл агрессивно, а это карта. Так, что тут нечего спорить. А Павлюченко очень подвел команду Урал, которая здорово смотрелась.
16:24
victor
зеня - крыса, еськов - крысенок ...
16:24
75serg75
цыган своё дело сделал.
16:24
Gost
Взяточник Ху проснулся,Еськов удалил лучших в Урале,чтобы срамтаку в следующем туре без проблем 3 очка достались,ты что не понял?...
16:23
Санитар леса
Еськов один из самых нечестных арбитров. Он не может и не умеет судить беспристрастно. Дело даже не в этой игре, а в множестве предыдущих, примеров тому много. Стать арбитром премьер-лиги у нас просто, при наличии денег и связей.
16:23
pushgun
Правила сто раз поменялись с тех пор как Хусаинов был судьей. Поэтому он со всеми арбитрами и не согласен. Теперь можно, а раньше оправдывал всех коллег.
16:22
Pilyut
Хусаинов- продажный дурочек!)Ему сказали лаять,вот он и залаил!))
16:20
Бен Ричардс
Питерские "болельщики"-недоумки за неимением совести и аргументов съезжают с темы и вспоминают, что там раньше говорил Хусаинов. Я бы на месте настоящих болельщиков просто постыдился за такую "победу". Совершенно согласен с Хусаиновым в одном - Тарханов проявил бы себя мужиком, если бы увёл команду с поля при таком наглом судейском беспределе.
16:17
Нубяшка
при чем здесь мяч не в мяч он в ногу попал? попал прямым ударом, это наказывается даже если он перед этим в мяч сыграл
16:16
Семен Семенович
судьи + спартак крут как убрать ногу, этот клоун не подскажет, если нога уже идет к мячу или там робот--------------------- Но Бикфалви уже сыграл в мяч. Он-то что уже мог сделать? Оба шли с прямыми ногами на мяч. Голубому не повезло. А в мяч уралец сыграл. Или это запрещено?
16:15
Константин Срулевич Наумов
Такой футбол нам не нужен.
16:15
Nikvolf
Кто бы говорил. ! Даже копаться не хочется в грязном белье гХусаинова Слава богу что он не тренер Урала Я болельщик Зенита но хочу поддержать Урал Вы были круты ! Буду за вас болеть в финале кубка России Всегда хочется болеть за настоящих мужиков Игра была рубка Может судья и ошибся Но команда не сложила лапки Ура настоящему футболу А родному Зениту поскорее пережить смутное румынское время
16:15
Вафин Юрий
Смотрел игру Зенит - Урал. Слышал нелепые комментарии Орлова по-поводу "нарушения" правил игры на Смольникове. Причем, комментарии, идущие в разрез с изображением на экране! Судья Еськов - позор судейского корпуса. Вернее, один, из позорящих этот самый "судейский" корпус. Это позор российского футбола. Комментарии типа "на усмотрение судьи" вообще не выдерживают никакой критики. Правила, они или есть, или их нет. Причем здесь усмотрение? А при том, чтобы всякие орловы оправдывали никчемность потуг своей команды. Если бы это был уровень областной, где болельщика такими "судейскими фокусами" не провести, то "судье" Еськову пришлось бы сдавать норматив по унесению ног от разъяренных болельщиков.
16:14
kshev
Я бы тоже увел
16:13
LLL71
Последние три года вообще не смотрю наш так называемый футбол. Кроме скандалов ничего нет. Обрыдло все это. Теперь ждем ЧМ-2018, где наших недоумков вынесут вперед ногами.
16:13
выходной
Ну вот и получили ещё одно подтверждение того, что в России футбола тупо нет. Во что играет газпромовский выкормыш с подачи всяких "Мудков" и его прихлебаями "судьишками" типа скота Еськова, которого и футбольным рефери назвать язык не повернётся. Всяким "Мудкам" "Урал" просто нож в сердце: и финалист Кубка России и весной лучше всех играет- надо осадить "выскочек". Такими с позволения сказать "играми" и "Зенит" и всякие "Мудки" добивают остатки того, что когда-то называлось российским футболом. Когда этому фарсу придёт конец. Мне кажется пора болельщикам начать игнорировать "игры" так называемых "мудковских" команд. Если такой заслуженный человек как господин Хусаинов называет, то , что увидели на открытии Газпромовской арены не иначе как беспредел. Значит так оно на самом деле и было. Наверное поэтому на "нашем футболе" до сих пор нет комментариев тренеров обеих команд.
16:12
gayduk
Еськов должен сидеть в тюрьме!
16:11
toni1983
мдааааааааааааааааааааааааааааа! Миллер - Еськову: в чём сила, брат? - в ДЕНЬГАХ вся сила, брат! всех можно купить и всё можно продать!!! жестокая правда жизни!!!
16:11
freak
А уж когда хусаинов спартак судил то сопернику в принципе можно было на поле не выходить....
16:10
avu1956
А что говорил гражданин Хусаинов, когда вчера дырявого НЕ УДАЛИЛИ?
16:08
futbolist
Газпремовские никак не могли забить (кривоногие все), вот судейка (кусок говна) и подмог
16:08
freak
футбол>2018 А что же будет в Ростове???Сколько удалят в Ростове??? 16:00------ В первом круге у Ростова удалили двух против Спартака. Сегодня должно быть не меньше....
16:08