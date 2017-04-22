Сергей Хусаинов: "Еськов, что ты творишь? На месте Тарханова увел бы команду с поля"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов подверг жесткой критике главного арбитра матча 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" Алексея Еськова. На 65-й минуте он сначала показал вторую желтую картчоку нападающему гостей Эрику Бикфалви, а спустя мгновения удалил форварда Романа Павлюченко, высказавшего судье в лицо все, что он думает.

– Беспредел! Ну что же творит этот Еськов? Не умеешь судить, но зачем так внаглую делать?! Я бы на месте Тарханова увел бы команду с поля, – не дожидаясь вопроса, заявил Хусаинов. – Ребята, что вы делаете?! Сразу было видно, что Бикфалви сыграл сначала в мяч. Смольников опоздал к мячу, убери ногу и не получил бы повреждения. Это не нарушение со стороны игрока "Урала". А Еськов стал вторым Кошшои!

– Выходит, Еськов своей грубой ошибкой спровоцировал и удаление Павлюченко?

– Конечно! Абсолютно несправедливое решение со стороны арбитра. (Сергей АСТАХОВ)

Онлайн-трансляция матча "Зенит" - "Урал"