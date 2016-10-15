Сергей Хусаинов: "Безбородов по делу удалил Кудряшова"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал удаление защитника "Ростова" Федора Кудряшова в гостевом матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака". Игрок "Ростова" получил прямую красную карточку от арбитра из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова за фол против Романа Зобнина.
– Считаю, Безбородов разобрался в ситуации, по-другому он поступить не мог, – подчеркнул Хусаинов. – Нарушение Кудряшова тянуло на красную карточку. Так что Влад поступил по всем судейским канонам. Здесь к нему никаких вопросов нет. И не надо в данном случае кричать, что он подсуживает красно-белым.
Первую желтую карточку он, кстати, показал спартаковцу Фернанду. И она тоже предъявлена абсолютно верно. При этом, считаю, Безбородов должен был наказать горчичником и Калачева за фол против того же Фернанду. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Alsenka
И вообще палач должен был в начале матча удалить ростовчанина и поставить пенальти,дабы не допустить катания физиономией по полю "народного" клуба на всю страну в течении 40 минут в полных составах.
22:08
Seraffim
jano Таких как Сергей Хусаинов в жизни стараюсь обходить за километр. Обидно за российский футбол. 21:39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А Сергей Хусаинов об этом знает?
22:06
jano
Таких как Сергей Хусаинов в жизни стараюсь обходить за километр. Обидно за российский футбол.
21:39
PitersS
Не удалил бы-сказал, что правильно не удалил. Тут 45 на 55% в пользу желтой, но спартаковский визг переборол эти 10% и Безбородов по наитию дал красную.
21:37
mr.objectivity
Свиная мразь
21:32
kaduly
Жёлтая когда за футболку хватают,тут конкретная грубость все по делу
21:30
Русский Я
действительно, чего тут говорить что подсуживает, сам хусаинов всегда был дворняжкой спартака в 90х.
21:21
Циничный
О как красно-белые истерички запели! Как у соперника 2 удаления - сразу судья молодец! И бить соперников локтями по голове тоже позволено! И левые КК когда в пользу спартака - сразу всё в порядке. Вот поэтому спартак - ненавидят во всей России!
21:17
zoolord
Удаление по делу, правда с натяжкой. Срыва атаки как в питере не было. А по голове все друг друга бьют и мяч не отдают тоже. Циничный, платиниум ну на хрена хамить. У ростова нет даже контратаки или выхода один на один.
21:07
zema1905
ХУСАИНОВ , БЕЗБОРОДОВ - одна шайка судейская мафия, друг друга покрывают,НУЖНЫ ЗАРУБЕЖНЫЕ СУДЬИ.
21:06
Циничный
1. На 15 минуте ЗеЛуиш в прыжке бьет локтем в голову соперника - 100% должна быть ЖК, но только штрафной. 2. На 18 минуте после нарушения игрок Ростова установил мяч для пробития штрафного, но Маурисио не только мешает пробить, а просто берет мяч в руки и убегает с мячом в руках - 100% должна быть ЖК, но её нет... 3. Придуманное удаление игрока Ростова, где даже ЖК под вопросом.
21:01
пошливы
Представитель судейской комиссии ФИФА на матче: " ...Зобнин умышленно - видя замах в падении игрока Ростова- двинулся на его ногу и уже уперся в неё в конце эпизода. Судья обязан был наказать Зобнина за умышленный фол и попытку нанести травму сопернику. А судья судя про решению - коррупционер и взяточник. Теперь мне понятна позиция WADA к российскому спорту."...
20:56
SemVA
Хусаинов-судейская проститутка!
20:56
Platinum1991
Хусаинов! ХВАТИТ нам тут сказки рассказывать, про невинную судейскую "честную" овечку! Нарушение на удаление НЕ ТЯНУЛО!!! Грош цена таким судьям и их защитничкам!!! Все видят, что Спартаку подсуживают, один Хусаинов ОСЛЕП и не видит этого!!! ЕВГЕНИЙ КАФЕЛЬНИКОВ: "СПАРТАКУ" ПОДСУЖИВАЮТ"! Однозначно, но чтобы ТАК НАГЛО и ПОДЛО это уже ПЕРЕБОР!!! Там НЕ БЫЛО красной карточки! Безбородов ГРУБО ошибся в пользу Спартака!!! По динамике и моменту НЕ БЫЛО грубости! Игрок Спартака сам набежал и ОПАСНО наклонил голову под ногу, а Кудряшов играл по мячу, а не по игроку. Кудряшов ПЕРВЫМ был НА МЯЧЕ!!! Игрок Спартака ОПАСНО сблизился и подставился под Кудряшова! Вот вам очередной судейский СКАНДАЛ и ГРУБАЯ ошибка судьи Безбородова в пользу Спартака!!! Безбородов ПРИДУМАЛ красную карточку Кудряшову, минимум желтая, но НИКАК НЕ КРАСНАЯ!!! В нашей стране судьи часто "случайно" ошибаются, согласно ЦЕНЫ вопроса, в пользу самых богатых клубов Питера и Москвы. А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Надо СРОЧНО вводить видео повторы, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить этот судейский беспредел!
20:56