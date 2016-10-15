Сергей Хусаинов: "Безбородов по делу удалил Кудряшова"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал удаление защитника "Ростова" Федора Кудряшова в гостевом матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака". Игрок "Ростова" получил прямую красную карточку от арбитра из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова за фол против Романа Зобнина.

– Считаю, Безбородов разобрался в ситуации, по-другому он поступить не мог, – подчеркнул Хусаинов. – Нарушение Кудряшова тянуло на красную карточку. Так что Влад поступил по всем судейским канонам. Здесь к нему никаких вопросов нет. И не надо в данном случае кричать, что он подсуживает красно-белым.

Первую желтую карточку он, кстати, показал спартаковцу Фернанду. И она тоже предъявлена абсолютно верно. При этом, считаю, Безбородов должен был наказать горчичником и Калачева за фол против того же Фернанду. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов"