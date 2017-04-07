Сергей Горлукович: "Спартак" лидирует. Не стоит обращать внимание на огрехи защитников"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович отметил, что игра в обороне красно-белых вторична. Главное, по его словам, команда добивается положительного результата.

– Вас тревожит, как "Спартак" сейчас выглядит в обороне?

– Главное, что команда лидирует. В этой ситуации не стоит обращать внимание на огрехи защитников. В концовке необходимо брать очки любой ценой. Главное – выиграть, забить больше, чем пропустить. Это сейчас удается.

– Но впереди еще 9 туров…

– Конечно, хотелось бы, чтобы команда надежнее смотрелась сзади. Однако результат пока все перекрывает.

– Два мяча от "Оренбурга" – не слишком ли много?

– Как уже сказал, самое важное – брать по три очка в каждой встрече. А как красно-белые это делают – уже второй вопрос. Эта команда умеет вырывать победы. Просто молодцы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)