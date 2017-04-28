Сергей Горлукович: "Промесу надо уезжать в Англию или Испанию"

Гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович. Ветеран выразил мнение, что лидеру атак клуба Квинси Промесу пора уезжать из России. В текущем сезоне голландец отметился 10 голами и 11 передачами в 21 матче чемпионата страны.

- Промесу еще расти и расти, - сказал Горлукович. - Это топ-покупка. Человек с первой же игры выкладывается, забивает, отдает. А какая у парня самоотдача! Жаль, что ему уже надо уезжать в Европу – в Англию или Испанию. Если он здесь еще останется, может перестать прогрессировать. Или потом махнет в Китай за деньгами…

Полностью интервью Сергея Горлуковича