Сергей Горлукович: "Похоже, приход Карреры в "Спартак" был планом "Б"

Экс-игрок "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" отметил, что приход в команду Массимо Карреры был запасным вариантом для руководства клуба. По его словам, итальянец заставил команду поверить, что она может двигаться на поле все 90 минут.

– Не пытались сравнивать ваш "Спартак" с нынешнем?

– Это бессмысленно. В мое время уровень чемпионата был другой. Тогда легионеров можно было по пальцам пересчитать. И класс их был смешной. Нынче же в Россию едут асы масштаба Халка, Витселя, Вагнера Лав, Промеса.

– Тогда поставлю вопрос по-другому: вам нравится "Спартак" Карреры?

– Итальянец заставил поверить, что "Спартак" может двигаться все 90 минут, и навел определенный порядок в обороне. Я только не пойму, как президент клуба, который считает, что тренер только 10% успеха, сумел убедить поработавшего в сборной итальянца прийти на роль помощника в команду, не играющую в Лиге чемпионов. Скорее всего, это был так называемый вариант "Б", по которому Каррера должен был в случае чего сменить Аленичева. И после неудачи с кипрским АЕК так и произошло. (Александр ЛЬВОВ)

Полное интервью Сергея Горлуковича