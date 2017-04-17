Сергей Горлукович: "Мяч попал в руку Комбарову, изменил направление. Значит, 11-метровый"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" отметил, что в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1) в ворота красно-белых нужно было назначать пенальти. Однако, по его словам, это не помешало бы москвичам победить.
– Нужно ли было назначать пенальти в ворота "Спартака" в первом тайме?
– Тяжело сказать. Разные какие-то трактовки. Играешь ты рукой или нет… Как это можно определить?
– И все-таки?
– Наверное, показатель такой. Если передача не доходит до штрафной, а на пути мяча встает рука, которая меняет его направление, наверное, это пенальти. Но судьи теперь рассуждают так: было там движение руки или она была прижата. В сухом остатке – следовала подача, мяч попал в руку Комбарову, изменил направление. Значит, 11-метровый.
– Но вы все равно не считаете это ключевым моментом матча?
– На мой взгляд, даже если бы судья указал на "точку", "Спартак" все равно эту игру бы выиграл. Красно-белые дожали бы соперника. Благодаря Каррере у команды появилась психологическая устойчивость. Каждый индивидуально прибавил – и физически, и ментально. Это очень важно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Alukard1349
Дед,не надо так.Комбаров не играл рукой.Мяч в неё прилетел.Ечли бы за ЛЮБОЕ попадание в руку ставили пенальти,то нападающие специально в неё метили.Стыдно за Вас
08:56
Айртон)
Серёжа, учи правила!)) Вот именно, что мяч попал в руку, а не игра рукой!)) Сравнение с Уфой некорректно, там мяч летел в пустые ворота!))
08:48
Свинству Бой!
Горлукович прав! И по пеналю и по итоговому результату. В ворота Уфы поставили практически такой же пенальти. Там был сильный удар и рикошет он ноги в руку, которую убрать не было возможности, тут Комбарик скользил по газону и размахивал ручонками, он возможно тоже их не мог убрать, но руки были не в естественном положении и увеличивали площадь тела. Чистый пенальти. Но суть действительно не в нем.
08:45