Сергей Горлукович: "Или "Спартак" в этом сезоне становится чемпионом, или никогда!"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" подчеркнул, что перед красно-белыми в этом сезоне должно стоять только одно задание - завоевать чемпионство. По его словам, команда не имеет права растерять свое преимущество над соперниками. После завершения осенней части чемпионата "Спартак" опережает ближайшего преследователя на пять очков.
– Если "Спартак" так же продолжит выступать во второй части сезона, пятиочковый отрыв от "Зенита" не растеряет?
– Скажу больше. В этой части сезона конкуренты испытывали проблемы, причем большие. Но это их беды. "Спартак" же был стабилен. Посмотрим, что произойдет весной.
– Сейчас трудно загадывать?
– Если "Спартак" не удержит первое место до конца чемпионата с отрывом в пять очков, пусть пеняют только на самих себя, а не на судей. А то они много жалуются что-то на арбитров… По идее, "Спартак" – главный претендент на чемпионство. Разве не так?
– В футболе все возможно.
– В принципе, ЦСКА отыгрывал 10 очков. Да, было дело… Но для "Спартака" вопрос должен стоять так: либо в этом году становимся чемпионами, либо никогда! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
sergey.v1968
Странная постановка вопроса. То есть, чисто гипотетически, если в этом сезоне Спартак не выиграет чемпионат, то что ему делать, если (продолжаем рассуждать гипотетически) ему делать, если в одном из последующих сезонов перед последним туром он будет опережать преследователей на более чем 3 очка? Поднять перед последним туром вопрос относительно иной оценки результата (проиграть последний тур и одобрить 5 очков сразу за победу при отрыве в 4)? Отказаться от чемпионства? Я согласен, что предпосылки для выигрыша текущего чемпа есть, и неплохие шансы, но вот так категорично - или сейчас, или никогда, - по-моему, излишне.
15:24
DAVI SVININU!
Н И К О Г Д АААААААААААА !!!
15:08
maslo
Н И К О Г Д А !!!
14:30