Сергей Горлукович: "Или "Спартак" в этом сезоне становится чемпионом, или никогда!"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" подчеркнул, что перед красно-белыми в этом сезоне должно стоять только одно задание - завоевать чемпионство. По его словам, команда не имеет права растерять свое преимущество над соперниками. После завершения осенней части чемпионата "Спартак" опережает ближайшего преследователя на пять очков.

– Если "Спартак" так же продолжит выступать во второй части сезона, пятиочковый отрыв от "Зенита" не растеряет?

– Скажу больше. В этой части сезона конкуренты испытывали проблемы, причем большие. Но это их беды. "Спартак" же был стабилен. Посмотрим, что произойдет весной.

– Сейчас трудно загадывать?

– Если "Спартак" не удержит первое место до конца чемпионата с отрывом в пять очков, пусть пеняют только на самих себя, а не на судей. А то они много жалуются что-то на арбитров… По идее, "Спартак" – главный претендент на чемпионство. Разве не так?

– В футболе все возможно.

– В принципе, ЦСКА отыгрывал 10 очков. Да, было дело… Но для "Спартака" вопрос должен стоять так: либо в этом году становимся чемпионами, либо никогда! (Виталий АЙРАПЕТОВ)