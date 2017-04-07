Сергей Горлукович: "Гандикап у "Спартака" приличный. Доедем до чемпионства"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович выразил уверенность в том, что красно-белые в этом году станут чемпионами. По его словам, игра с "Зенитом" в 23-м туре чемпионата России завершится вничью.

– Да не нужно никого бояться раньше времени. Гандикап сейчас приличный. Думаю, с питерцами будет ничья. А там же в соперниках у "Спартака" еще и Томск. Разве "Томь" не победят? Вот еще минус один тур. Так что все нормально. Доедем до чемпионства!

– Уверены?

– А вы так и напишите. Если не доедем до золота – грош цена этим футболистам "Спартака".

– А тренеру?

– Я зауважал Карреру.

– За что?

– Не сказать, что итальянец произвел какую-то революцию. Мне показалось, Каррера сделал одну очень важную вещь – подтянул физическую подготовку. Вы заметили, что игроки носятся все 90 минут? А что было при Аленичеве? 70 минут – и встали… Выходили в 11 защитников. Да, не могу сказать, что в защите идеал, но все более или менее в норме. (Виталий АЙРАПЕТОВ)