09:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Горлукович: "Гандикап у "Спартака" приличный. Доедем до чемпионства"

0
0
0
0
2

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович выразил уверенность в том, что красно-белые в этом году станут чемпионами. По его словам, игра с "Зенитом" в 23-м туре чемпионата России завершится вничью.

 
Сергей ГОРЛУКОВИЧ.Сергей Горлукович: "Если "Спартак" не доедет до золота - грош цена этим футболистам!"

– Да не нужно никого бояться раньше времени. Гандикап сейчас приличный. Думаю, с питерцами будет ничья. А там же в соперниках у "Спартака" еще и Томск. Разве "Томь" не победят? Вот еще минус один тур. Так что все нормально. Доедем до чемпионства!

– Уверены?

– А вы так и напишите. Если не доедем до золота – грош цена этим футболистам "Спартака".

– А тренеру?

– Я зауважал Карреру.

– За что?

– Не сказать, что итальянец произвел какую-то революцию. Мне показалось, Каррера сделал одну очень важную вещь – подтянул физическую подготовку. Вы заметили, что игроки носятся все 90 минут? А что было при Аленичеве? 70 минут – и встали… Выходили в 11 защитников. Да, не могу сказать, что в защите идеал, но все более или менее в норме. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Опрос

"Спартак" - чемпион?
голосовать
0
0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Habar

Всё по делу

10:34

masson

Горлукович еще недавно говорил что команду нужно переименовать в Красный Крест, после порражения от Хабаровска. Стоит проиграть пару матчей(Уфе и Зениту) что вполне вероятно, и начнется все сначала...

10:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ