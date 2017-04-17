Сергей Горлукович: "Еще зимой знал, что "Спартак" станет чемпионом"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" отметил, что у красно-белых в этом чемпионате нет конкурентов. В воскресенье команда в 23-м туре обыграла "Зенит" (2:1) и увеличила отрыв от конкурентов до десяти очков.

– Все по делу, – сказал Горлукович. – Между прочим, впервые за долгие годы перед игрой фаворитом считался именно "Спартак". Заслуженная победа. Насторожило только одно.

– Что именно?

– Не до конца понятно. Может быть, это было указание тренера. Но в начале второго тайма спартаковцы отдали инициативу и мяч.

– Может быть, просто зенитовцы прибавили?

– Считаю, в этом чемпионате, с учетом состояния соперников, "Спартак" должен владеть мячом 90 процентов матча, никому не отдавать инициативу.

– Теперь вы не сомневается в том, что "Спартак" чемпион?

– А я в этом не сомневался еще после первой половины сезона. Знал, что красно-белые станут чемпионами, конкурентов у них нет и не было. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Горлуковича