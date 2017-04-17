Сергей Горлукович: "Дзюба сделал из защитников "Спартака" петрушек"

Быший игрок "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" отметил, что у красно-белых есть проблемы в обороне. По его словам, защитники команды в матче 23-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:2) очень легко позволили Артему Дзюбе забить гол.

– Промес однозначно лучший игрок всего чемпионата?

– Промес провел сегодня игру мирового класса. Молодец. Но нельзя выделять только его одного. Команда в целом сыграла хорошо. Напрягает, правда, то, как дали Дзюбе забить. Нужно отдать должное форварду "Зенита". Он сделал в том моменте из защитников "Спартака" петрушек. Это безобразие надо прекращать!

– Значит, есть довольно серьезные вопросы к обороне?

– Дзюба находился в сложной ситуации, но умудрился забить. А защитники стоят и сморят. Печально. Но в целом, кроме этого момента, оборона особо ничего не дала создать "Зениту". Сравните с прошлым или позапрошлым годом. Там вообще ужас был. Так что все, как говорится, познается в сравнении. Нынешнее сочетание центральных защитников сегодня, наверное, самое оптимальное. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Горлуковича