Сергей Горлукович: "ЦСКА не играет, а мучается"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович считает, что красно-белые будут фаворитами в матче 12-го тура чемпионата России против ЦСКА. По мнению экс-игрока национальной сборной, армейцы в последнее время испытывают серьезные проблемы.

– Думаю, фаворит – "Спартак", – приводит ТАСС слова Горлуковича. – И дело даже не в том, что они опережают ЦСКА в турнирной таблице, а в том, что ЦСКА вообще не может найти свою игру в этом сезоне, я бы сказал, у них одни проблемы. "Спартак", наоборот, после неудачного месяца набрал во всех планах – игровом, психологическом, по очкам. Во всем "Спартак" является фаворитом встречи.

У ЦСКА есть лучший в российские времена президент клуба – Евгений Гинер, которому не надо ничего говорить, он сам разберется, в чем причины игровых проблем. Но сейчас они явны, команда не играет, а мучается. Может быть, это связано с тем, что топ-игроки, лидеры не вышли в текущем сезоне на пик формы.

Матч между "Спартаком" и ЦСКА состоится 29 октября. Начало встречи – в 18.00 по московскому времени.

